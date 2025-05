Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, On. James David Vance

Stamani, lunedì 19 maggio 2025, Sua Santità Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, On. James David Vance, il quale in seguito si è incontrato con S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato si è rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa.

Infine, si è avuto uno scambio di vedute su alcuni temi attinenti all’attualità internazionale, auspicando per le aree di conflitto il rispetto del diritto umanitario e del diritto internazionale e una soluzione negoziale tra le parti coinvolte.

Dal Vaticano, 19 maggio 2025