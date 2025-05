Pedemontana. Incidente tra pullman e camion nella galleria Lomazzo: morta maestra 43enne e tanta paura per i genitori dei trenta bambini coinvolti: ecco il bilancio

(mi-lorenteggio.com) Como, 19 maggio 2025 – Intorno alle ore 16.24 lungo la Pedemontana A36 / SS35 all’altezza dello svincolo di Lazzate in direzione Varese vi è stato un gravissimo incidente tra un camion e un pullman che trasportava una scolaresca. Il sinistro ha coinvolto un autobus che trasportava una scolaresca di 30 bambini, quattro insegnanti, l’autista del bus e l’autista del camion e un mezzo pesante. Il pullman, per cause in fase di accertamento, ha tamponato il TIR e nell’incidente sono rimaste coinvolte altre 4 vetture. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte 2 automediche, 2 auto infermieristiche, 8 ambulanze, 3 furgoni AREU per supporto logistico, alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco e la Polstrada.

Per mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro e permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso.

Il bilancio è di una maestra 43enne deceduta sul colpo e inutili sono stati i soccorsi.

REPORT DEFINITIVO PAZIENTI

L’autista del pullman, un uomo di 60 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese Circolo

12 bambini e una insegnate sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza: una bambina di 9 anni è stata trasportata con l’elicottero, 11 bambini con una insegnate con due furgoni.

All’ospedale Sant’Anna di Como, sono stati trasportati 6 bambini e una insegnante.

6 bambini sono stati trasportati all’ospedale di Cantù, mentre altri tre bambini con l’autista del camion sono stati trasportati all’ospedale di Desio.

Due bambini sono stati trasportati all’ospedale di Garbagnate e un bambino e un insegnante in quello di Busto Arsizio.

I bambini provenivano dalla scuola di Cazzago Brabbia ed erano stati in gita al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate.

Oltre al grave lutto, che interessa la famiglia dell’insegnante 43enne, tanto spavento e paura per i genitori dei 30 bambini, che di corsa li hanno dovuti raggiugere negli ospedali in cui sono stati trasportati.

V. A.