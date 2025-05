(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – Pianeta 2030 – Il Festival che si terrà dal 5 al 7 giugno in Triennale Milano. Il 5 giugno inoltre Corriere della Sera celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con l’ormai consueta edizione verde del quotidiano in edicola, in digital edition e nella home page di corriere.it.

Nelle giornate di Pianeta 2030 – Il Festival, una maratona di incontri, talk, workshop, laboratori insieme a prestigiosi protagonisti italiani ed internazionali del mondo della scienza, della cultura, dello spettacolo, tra i quali il poeta Franco Arminio, la biologa Emanuela Brangelli, l’architetto Mario Cucinella, il presidente di Fondazione Corriere della Sera Feruccio de Bortoli, la scrittrice Donatella di Pietrantonio, l’attore e attivista Alessandro Gassmann, il climatologo Andrea Giuliacci, la giornalista Monica Maggioni, il filosofo della scienza Telmo Pievani, il biologo, conduttore televisivo e divulgatore scientifico Vincenzo Venuto, la giornalista e scrittrice britannica Gaia Vince, le firme di Corriere della Sera e moltissimi altri.

Le mattine sono dedicate agli studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori, con spettacoli, lezioni e laboratori ad hoc.

Dal pomeriggio, a ingresso libero fino a esaurimento posti, gli incontri e i dibattiti con gli ospiti e i vari format speciali alla scoperta del pianeta (e delle sue fragilità): “Mappamondo”, con i collegamenti in diretta da tutto il mondo con ricercatori, medici, attivisti, corrispondenti di Corriere della Sera, dalle Isole Vergini alla Sierra Leone; il nuovo format “Explorer”, con le testimonianze dal palco degli esploratori, dal K2 all’Antartide. Numerosi poi i workshop per imparare a realizzare composizioni con le piante, esplorare l’arte del fumetto, le basi della cucina veg e tanto altro.

A chiudere le giornate, il 5 giugno, il concerto “Rockin’ a Green World” con, tra gli altri, Gaia, Bob Angelini e Rodrigo D’Erasmo, Alex Braga, Vasco Brondi ed Erica Mou; il 6 giugno, la versione live de “Il gorilla ce l’ha piccolo”, tratto dal podcast di Storielibere, di Telmo Pievani e Vincenzo Venuto.

Ulteriori informazioni su www.pianeta2030.it