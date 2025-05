Prima Assicurazioni compie 10 anni e celebra con Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – Prima Assicurazioni ha dato inizio alle celebrazioni per i suoi dieci anni svelando un calendario ricco di appuntamenti per Milano, città dov’è iniziata la storia dell’insurtech che ha rivoluzionato il mercato assicurativo italiano e dove ancora oggi ha il suo headquarter.

A presentare le iniziative oggi alla Triennale di Milano, insieme al CEO alla guida di Prima Assicurazioni George Ottathycal, al Country Manager Italia Andrea Balestrino e alla Global Head of Communication Fabia Bernacchi, anche radio RTL 102.5 – partner ufficiale del “Prima Village” – con gli speaker Massimo Lo Nigro e Diego Zappone.

In attività dal 2015, Prima ha saputo trasformare il mercato assicurativo attraverso un modello digitale, che oggi integra alle vendite online anche una rete di oltre 1.500 intermediari, superando i 4 milioni di clienti con un ritmo di crescita senza precedenti in Italia e che sta replicando in Spagna e UK. Una storia internazionale di coraggio, tecnologia e innovazione nata nel cuore di Milano, dove Prima Assicurazioni ha scelto di celebrare questo traguardo.

Sabato 14 giugno uno dei simboli della città, il Castello Sforzesco, sarà la location d’eccezione del “Prima Village”, un evento gratuito aperto a tutti dalle 10:30 alle 18:00 presso il Cortile delle Armi. Il programma includerà uno spazio rally con la pilota Rachele Somaschini, prove di abilità e velocità ispirate al mondo delle corse e dei motori, esperienze di realtà virtuale e un’area bambini con animazione e gadget, con popcorn e zucchero filato per tutti. A seguire, dalle 21 alle 23:30, è prevista una grande serata di musica live, con il duo internazionale Merk & Kremont, il DJ set di RTL 102.5 con Massimo Alberti e le performance di una delle band e una delle artiste italiane più amate, entrambe protagoniste durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. RTL 102.5 seguirà l’intera giornata con dirette social e copertura sul campo, con Diego Zappone nel ruolo di presentatore della serata di musica.

Prima sarà protagonista anche fuori dalle mura del Castello, nel resto della città, con una campagna OOH su tram, metropolitane, fermate e stazioni, mentre l’iconico spot TV con Patrick Dempsey protagonista sfoggerà il logo del decennale.

Anche la tradizionale convention annuale dedicata alla rete intermediari, che si terrà il 10 giugno, sarà dedicata all’anniversario decennale. Infatti, Alcatraz Milano diventerà “Casa Prima”, completamente vestita Prima per l’occasione grazie a un murale celebrativo visibile dal 4 all’11 giugno. Alla conduzione della giornata una giornalista e volto noto del piccolo schermo, mentre è atteso anche un ospite d’eccezione: un ex campione del mondo e pallone d’oro, che porterà sul palco un racconto ispirato ai momenti più brillanti della sua carriera. La sera si accenderanno i riflettori su un palco davvero esclusivo dedicato solo alle persone di Prima, con uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, che ha accompagnato e fatto cantare intere generazioni con i suoi pezzi iconici che hanno segnato un’epoca.

“Queste celebrazioni per noi sono molto di più di un semplice traguardo: sono il riconoscimento del valore di un percorso, fatto di visione, coraggio e tanta passione, con i quali siamo stati capaci di fare qualcosa di unico, di crescere in modo solido e profittevole e di affermarci come uno dei maggiori player in un mercato tradizionale come quello assicurativo”, ha dichiarato George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni. “In questo decennio abbiamo saputo innovare grazie a tecnologia e dati, rivoluzionando e portando benefici al settore assicurativo e migliorando l’esperienza di milioni di clienti. Con questo anniversario non celebriamo solo il passato, ma prendiamo la rincorsa per accelerare verso il futuro, con la voglia di continuare a cambiare le regole del gioco garantendo ai nostri clienti prezzi competitivi e una user experience eccellente”.

“Milano è un vero e proprio hub di innovazione, energia e risorse che ci ha dato tanto, per questo è qui che vogliamo restituire entusiasmo e riconoscenza, a modo nostro, attraverso queste iniziative per la città e per le sue persone”, dichiara Andrea Balestrino, Country Manager Italia di Prima Assicurazioni. “Come sempre le nostre attività sono pensate e comunicate in modo non convenzionale per un player assicurativo e questo mese di giugno ricco di eventi è il nostro modo di dire grazie a una comunità cittadina che, non solo nel mondo del business, ci ha accolti e ha creduto in noi fin dalla prima polizza, accompagnandoci passo dopo passo e aiutandoci a scrivere la nostra storia”.

