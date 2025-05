Referendum, PD Lombardia – Roggiani, Peluffo, Majorino

La Rai ha il dovere di fornire informazioni pluraliste e complete. Spegniamo Telemeloni.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025. “Siamo di fronte a una situazione allarmante. A livello istituzionale e, in particolare, per quanto riguarda il servizio pubblico televisivo, si sta consumando un blackout informativo che rischia di compromettere la partecipazione democratica. I dati Agcom lo dicono con chiarezza: la Rai ha dedicato solo lo 0,62% degli spazi informativi a questo importantissimo appuntamento elettorale.

Per questo oggi, come in tutta Italia, siamo stati davanti alla sede regionale della Rai: per chiedere che l’azienda concessionaria del servizio pubblico svolga pienamente il proprio ruolo costituzionale, ovvero informare cittadine e cittadini. Informarli che ci sono i Referendum, che si vota l’8 e il 9 giugno, e che devono essere garantiti spazi equi per tutti i comitati coinvolti.

Il Partito Democratico sostiene convintamente i cinque Sì ai Referendum, un’occasione per cambiare l’Italia a partire dal lavoro, dai diritti e dalla cittadinanza. È un passaggio fondamentale per aprire una nuova stagione di giustizia sociale, partecipazione e progresso.

È gravissimo e inaccettabile che la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, inviti esplicitamente all’astensione. Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe semplicemente invitare alla partecipazione, come dovere democratico. Il fatto che i Referendum facciano paura al governo e alla destra è per noi un motivo in più per insistere, promuovere e difendere la partecipazione di cittadine e cittadini”.

Così in una nota congiunta Silvia Roggiani, deputata e segretaria PD Lombardia, Vinicio Peluffo, deputato e componente della Commissione parlamentare di vigilanza Rai e Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Consiglio regionale, al presidio organizzato dal Partito Democratico davanti alla sede regionale della Rai.

Redazione