Rho. Referendum 2025, tutte le indicazioni per l’8 e 9 giugno

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 maggio 2025. Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai Referendum popolari abrogativi su cinque quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza.



Al seguente link del Ministero dell’Interno i quesiti e tutte le informazioni utili https://www.interno.gov.it/it/notizie/referendum-abrogativi-2025-pubblicati-i-fac-simile-schede-voto-dell8-e-9-giugno:



I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Per poter votare l’elettore dovrà esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale.



Gli elettori sono invitati a voler verificare sin d’ora il possesso della tessera elettorale e, in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato.



Chi avesse smarrito la tessera elettorale o la stessa non risultasse più utilizzabile per esaurimento degli spazi per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, potrà richiederla allo Sportello del Cittadino – Quic ubicato in Via De Amicis n. 1 (tel. 02/93332.700)



E’ possibile accedere direttamente (senza appuntamento) nei seguenti giorni:



dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00

martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 18,30

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30



Nei giorni imminenti e contestuali alle elezioni sono garantite le seguenti aperture straordinarie:



venerdì 06/06/2025 dalle ore 09.00 alle ore 18.00

sabato 07/06/2025 dalle ore 09.00 alle ore 18.00

domenica 08/06/2025 dalle ore 07.00 alle ore 23.00

lunedì 09/06/2025 dalle ore 07.00 alle ore 15.00



In caso di trasferimento della residenza al Comune di Rho, in occasione del compimento del 18° compleanno (alla data della votazione di domenica 8 giugno 2025) o di acquisizione della cittadinanza italiana, l’Ufficio Elettorale invia agli interessati la comunicazione relativa al ritiro della tessera elettorale presso lo Sportello del Cittadino. L’interessato deve presentare un documento di identità nonché la comunicazione ricevuta.

La richiesta e il ritiro della tessera elettorale possono avvenire anche tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni, purché munita di apposita delega.



Sul sito comunale, infine, sono pubblicate nel “Vademecum” tutte le informazioni utili sul voto assistito, sul voto a domicilio e sul servizio di trasporto per elettori con disabilità.