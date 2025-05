Rocca e Bianchi (Fratelli d’Italia): a fuoco Agorà, in fumo lo sport! 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025. “Ben due incendi nel giro di una settimana hanno danneggiato l’ex palazzo del ghiaccio di proprietà comunale, una situazione di abbandono e incuria che va avanti dalla sua chiusura, obbligando centinaia di giovani atlete e atleti a praticare sport fuori Milano; ad oggi infatti la nostra città non ha un luogo per praticare gli sport del ghiaccio, Agorà è ostaggio del degrado e dell’illegalità, con continue occupazioni abusive, atti vandalici e incendi, danni per migliaia di euro che compromettono il futuro utilizzo della struttura. L’attuale situazione è la conseguenza della totale incapacità della Giunta Sala e della sinistra milanese di rilanciare l’ex palazzo del ghiaccio e valorizzare luoghi sportivi e di socialità, Agorà non è un caso isolato e non è l’unica struttura sportiva lasciato in malora.”

Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Gaetano Bianchi, Consigliere del Municipio 6 di Fratelli d’Italia.