SETTIMANA DELLA TIROIDE: TEST GRATUITI DEL TSH AL CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – In occasione della Settimana della Tiroide, il Centro Diagnostico Italiano (CDI) offre test gratuiti del TSH, l’ormone chiave per valutare la funzionalità tiroidea.

I test saranno disponibili venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 8.00 fino alle 10.00.

A Milano presso le sedi seguenti:

* CDI Bionics Bicocca, in via Libero Temolo 3 * CDI Bionics Symbiosis, in via Vezza d’Oglio 3, angolo via Orobia



A Pavia:

* nella sede CDI in viale della Libertà 83

A Varese:

* nella sede CDI Pirandello, in via Pirandello 31, al piano rialzato del Centro Medico SME.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite il numero 02 48317300 o via livechat sul sito www.cdi.it.



Un semplice prelievo con valutazione del TSH può aiutare a intercettare precocemente le disfunzioni della tiroide, migliorando la qualità della vita e prevenendo complicanze.

La Settimana della Tiroide rappresenta un’opportunità concreta per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione di un gruppo di patologie che, in Lombardia, si stima colpiscano ogni anno fino a 8.000 nuovi pazienti con ipertiroidismo e interessano oltre 120.000 persone già affette da questa condizione, a cui si aggiunge una prevalenza di ipotiroidismo conclamato fino al 3% della popolazione, con le forme più lievi che possono coinvolgere fino al 10% dei cittadini, con un impatto particolarmente rilevante sulla salute delle donne.1

La tiroide: un regolatore silenzioso del benessere

La tiroide è una ghiandola endocrina di circa 20 grammi, situata alla base del collo, con un ruolo importante nella regolazione di numerose funzioni fisiologiche. Produce ormoni che agiscono sul metabolismo, lo sviluppo neurologico, la funzione cardiovascolare, la termoregolazione e la salute riproduttiva. Il TSH (ormone tireostimolante), prodotto dall’ipofisi, regola l’attività della tiroide e rappresenta il primo parametro da monitorare per individuarne eventuali disfunzioni. I disturbi della tiroide possono manifestarsi con sintomi subdoli e generici: stanchezza persistente, alterazioni del peso corporeo, sensibilità al freddo o al caldo, disturbi dell’umore, irregolarità mestruali, difficoltà di concentrazione, perdita di capelli o secchezza cutanea. Proprio per la loro aspecificità, questi segnali vengono spesso trascurati.

