VIA FRANCIGENA, ASSESSORE CARUSO: SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D’INTESA PER CANDIDATURA A PATRIMONIO UNESCO

IN LOMBARDIA INTERESSATE LE PROVINCE DI LODI E PAVI

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 19 maggio 2025 – Sviluppare un progetto condiviso con i territori per la valorizzazione della Via Francigena che in Lombardia coinvolge le province di Pavia e Lodi. Con questo obiettivo Regione Lombardia ha sottoscritto il protocollo d’intesa per la candidatura della Via Francigena italiana alla lista dei siti culturali e naturali patrimonio dell’Unesco. L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha firmato oggi il documento nell’ambito del ‘Festival delle Regioni’ in corso a Venezia.

ASSESSORE CARUSO: ITINERARIO MILLENARIO CHE MERITA RICONOSCIMENTO – “Il protocollo – ha commentato l’assessore Caruso – rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento della Via Francigena come patrimonio dell’umanità e un’occasione per rendere più attrattivo un itinerario millenario dal grande valore storico, culturale, turistico e paesaggistico, su cui Regione Lombardia crede fortemente. La Via Francigena attraversa i nostri territori di Pavia e Lodi portando con sé un’eredità unica fatta di spiritualità, identità e dialogo tra culture”.

PROTOCOLLO D’INTESA – Il protocollo d’intesa per la candidatura della Via Francigena nella ‘World Heritage List’, l’elenco dei luoghi considerati dall’Unesco patrimoni mondiali dell’umanità, è stato sottoscritto, oltre che da Regione Lombardia, anche dal Ministero della Cultura e dalle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Il documento, di durata triennale ed elaborato dall’Associazione europee Vie Francigene (Aevf), rappresenta un importante tassello per proseguire e rafforzare il lavoro in sinergia con i territori per la promozione della Via Francigena e degli itinerari di interesse collegati.

VIA FRANCIGENA IN LOMBARDIA – In Lombardia, la Via si snoda per oltre 120 chilometri, dalla provincia di Pavia (Palestro, Robbio, Mortara, Tromello, Garlasco, Gropello Cairoli, Pavia, Belgioioso, Santa Cristina e Bissone, Chignolo Po, Lambrinia) fino a quella di Lodi (Orio Litta e Corte Sant’Andrea), dove si trova l’imbarco dei pellegrini che vogliono proseguire il cammino oltre il Po.