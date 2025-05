VIGEVANO – MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI – 25 MAGGIO 2025

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 19 maggio 2025. Prossimo nostro appuntamento per la MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI, Domenica 25 MAGGIO sarà a VIGEVAN0 presso la “CAVALLERIZZA DEL CASTELLO SFORZESCO – Via Rocca Vecchia,7

Manifestazione organizzata dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE e da OPERAZIONE ARTISTI , con il Patrocinio del COMUNE di VIGEVANO.

Parteciperanno espositori con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD.

INGRESSO GRATUITO AMPIO PARCHEGGIO NELLE VICINANZE DELLA STRUTTURA

POTRAI SCAMBIARE VINILI e CD con gli espositori

