Albairate: tutto pronto per Corteggiando 2025

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 20 maggio 2025 – Il Comune di Albairate e l’associazione Proloco Albairate organizzano la XVIII edizione di Corteggiando, un evento culturale ormai entrato nella tradizione albairatese.

Artisti, complessi musicali, esibizioni teatrali, mostre di associazioni, gruppi amatoriali mostrano il loro talento, creando arte di strada.

Cortili trasformati in un palcoscenico a cielo aperto offrono angoli di bellezza, spesso nascosta dietro a un portone chiuso.

Ristoratori creativi fanno riscoprire il piacere dello stare insieme.

L’evento è stato inserito nel palinsesto di “Percorsi di autenticità” di Tra Navigli e Ticino e ha ottenuto il prestigioso riconoscimento e il cofinanziamento di Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style per la promozione turistica del nostro territorio.

L’appuntamento è per sabato 31 maggio 2025, alle ore 20.00, presso Corte Salcano, in via C. Battisti 2. In allegato il dettaglio degli eventi.

