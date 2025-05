AQST LODI, PRESIDENTE FONTANA: APPROVATA INTESA PER UN LODIGIANO INNOVATIVO E PROTAGONISTA

ASSESSORE SERTORI: RISORSE PER PROGETTI STRATEGICI CON ATTENZIONE A CITTADINI, ECONOMIA, AMBIENTE E TURISMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Via libera, dalla Giunta della Regione Lombardia, allo schema di Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) per la provincia di Lodi. La proposta è del presidente Attilio Fontana con il concerto degli assessori Massimo Sertori (Enti locali e Programmazione negoziata) e Guido Guidesi (Sviluppo economico).

L’obiettivo è quello di definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all’attuazione delle priorità di sviluppo all’interno del territorio provinciale, sulla base di indirizzi individuati dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione. E farlo mediante la convergenza di risorse economiche, competenze e progettualità per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali.

“L’AQST – ricorda il presidente Fontana – è infatti lo strumento di programmazione negoziata con il quale aggregare le diverse iniziative, espressione di partenariati locali, in modo da promuovere una politica incisiva per lo sviluppo del tessuto locale a sostegno della tutela ambientale, della protezione del territorio, delle infrastrutture e della mobilità, della promozione del patrimonio culturale e dello sviluppo dell’attrattività turistica del territorio nel suo complesso”.

A disposizione dell’attuazione dell’AQST Lodi una dotazione finanziaria complessiva di 8,6 milioni di euro. Di questi, 2.750.000 euro destinati al progetto ‘Lodigiano terra di opportunità e nuovi investimenti’. Un ulteriore stanziamento sarà dedicato al percorso ‘Hub del sistema formazione lavoro’ per un massimo di 750.000 euro con il trasferimento sul territorio, oltre che di risorse regionali, di stanziamenti del Governo nazionale e dell’Unione europea. A questi finanziamenti si aggiungono quelli regionali a fondo perduto destinati a sostenere esclusivamente gli investimenti pubblici fino a 5.100.000 euro.

“L’Accordo approvato in Giunta – sottolinea Fontana – è il frutto di una serie di Tavoli del partenariato locale che hanno, a partire dal Programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss), individuato le priorità per il vero e autentico rilancio del territorio lodigiano, già tra le eccellenze lombarde, ma con ampi margini di crescita e miglioramento che, come Regione, intendiamo accompagnare”.

ASSESSORE GUIDESI – “Sono molto contento del risultato raggiunto – ha esclamato Guidesi – perché non era scontato. Ora possiamo aspettarci per il nostro territorio progettualità a lungo termine con un’ambizione di valorizzazione e tutela di ciò che siamo ma anche di crescita economica e opportunità. L’accordo vale quasi 10 milioni di euro di investimenti sui progetti inseriti in 6 tematiche strategiche. C’è una visione per il futuro del territorio e questa visione è stata condivisa con istituzioni e rappresentanti di ogni settore. Finalmente abbiamo giocato tutti in squadra con la stessa maglia”.

ASSESSORE SERTORI – “Tra i pilastri dell’Accordo – afferma l’assessore Sertori – vi sono l’attenzione al Lodigiano connesso e al potenziamento dei servizi ai cittadini. In particolare verranno realizzati progetti strategici dedicati alla conoscenza e alla promozione del know how che, ovviamente, vanno di pari passo con le azioni a favore delle imprese e del lavoro, anche con interventi di riqualificazione delle aree produttive ed ex-produttive. E, infine, in piena sintonia con la sostenibilità del Programma regionale di sviluppo, non mancano le azioni per il Lodigiano green, con attenzione alla valorizzazione degli ecosistemi ambientali, della biodiversità e della fruizione del territorio. Temi significativi che concorreranno alla promozione dell’attrattività dell’intera provincia”.

PRESIDENTE CAMERA COMMERCIO SANGALLI – “Questo Accordo quadro – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – esprime qualità significative nel merito e nel metodo con cui è stato sviluppato. È unico perché è il risultato di un ampio processo di confronto partecipato che genera una visione comune. È specifico perché interpreta molto bene le istanze del Lodigiano e le sue peculiarità. Ed è particolarmente lungimirante perché proietta imprese e istituzioni nelle prossime sfide future, a partire dalla sostenibilità ambientale che deve sempre andare di pari passo con l’innovazione. È lo strumento con cui insieme vogliamo costruire percorsi di crescita concreti per il territorio e le imprese del lodigiano”.

PRESIDENTE PROVINCIA SANTANTONIO – “Il risultato odierno – ha commentato il presidente della provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio – è il frutto di un anno e mezzo di autentico ‘lavoro di squadra’, finalizzato ad individuare progetti di valore strategico a supporto dello sviluppo del territorio lodigiano. La programmazione impostata nell’ambito di questo Accordo quadro presenta inoltre molti elementi di coerenza con la pianificazione territoriale elaborata dalla Provincia, che a sua volta si affida al protagonismo dei Comuni per essere declinata puntualmente sul territorio. Un esempio di questa affinità è il progetto delle Vie d’Acqua, che si distingue per la sua valenza emblematica e la capacità di connotare le caratteristiche più autentiche del Lodigiano. Per tutti questi motivi, prima della sottoscrizione ufficiale dell’AQST promuoveremo un passaggio di presentazione in Consiglio provinciale per dare risalto e valore allo strumento che è stato messo a punto”.

Il 23 maggio è previsto un evento di presentazione per cominciare a lavorare insieme sugli obiettivi del breve, medio e lungo termine individuati all’interno dell’Aqst Lodi ed assicurare l’attuazione degli interventi previsti.

Redazione