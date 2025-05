Assolombarda, Milano e Lombardia attrattive per gli studenti internazionali: “Un’alleanza tra università, istituzioni e imprese per rimuovere gli ostacoli nell’accesso al mondo del lavoro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Si è tenuto oggi, a Palazzo Gio Ponti, un workshop voluto da Assolombarda per discutere con le istituzioni locali e con i vertici delle università milanesi i risultati di un lavoro finalizzato a valutare la capacità attrattiva di Milano e della Lombardia nei confronti degli studenti internazionali, nonché a delineare azioni concrete per migliorare l’integrazione accademica, sociale e professionale dei giovani provenienti dall’estero.

Il rapporto “L’attrattività di Milano e della Lombardia verso gli studenti internazionali” èstato illustrato, questa mattina, alla presenza di Monica Poggio (vicepresidente di Assolombarda con delega a Università, Ricerca e Capitale Umano), di Anna Scavuzzo (vicesindaco Comune di Milano) e di Giorgio Mantoan (consigliere delegato ai Rapporti con Sistema delle Università, Città metropolitana di Milano). All’incontro hanno preso parte anche Francesco Billari (rettore Università Bocconi), Marina Brambilla (rettrice Università degli Studi di Milano), Donatella Sciuto (rettrice Politecnico di Milano) e Anna Maria Fellegara (pro-Rettore Vicario Università Cattolica del Sacro Cuore).

Presenti, nell’occasione, anche Stefano Blanco (direttore generale Fondazione Collegio delle Università Milanesi), Giorgio Colombo (executive vice president HR&ICT Department, Edison S.p.A.), Ilaria Mariani (head of partnership & institutional relations, Milano&Partners) e Federico Valtolina (industrial relations manager, ABB S.p.A.).

La ricerca promossa da Assolombarda, con il contributo degli atenei lombardi e di Milano & Partners, ha consentito di tracciare un quadro del grado di attrattività di Milano e della Lombardia verso i giovani internazionali, facendo luce sui fattori cruciali che influenzano le loro scelte di carriera. In base alle evidenze del documento, Milano e Lombardia sono considerati luoghi attrattivi per studiare, accoglienti e con una buona qualità della vita percepita. La lingua e la burocrazia sono, però, ritenuti i due ostacoli principali all’ingresso nel mercato del lavoro. Milano e la Lombardia presentano, insomma, un grande potenziale in termini di attrazione e trattenimento dei giovani talenti internazionali.

Un trend confermato da dati Assolombarda, riferiti all’anno accademico 2022-23: gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea e post-laurea degli otto atenei della città metropolitana di Milano sono 17.166, con una forte crescita rispetto al biennio precedente del 9,6%. La quota di studenti internazionali, sul totale degli universitari è del 7,4%.

“I dati confermano, in modo chiaro, la capacità degli atenei milanesi di attrarre studenti internazionali da tutto il mondo – ha dichiarato Monica Poggio, vicepresidente di Assolombarda con delega a Capitale Umano, Università e Ricerca -. Il merito va, senz’altro, ascritto alla qualità dei percorsi di studio e all’utilizzo sempre più diffuso della lingua inglese nella didattica. La prossima sfida, la cui ricaduta sarà anzitutto a beneficio delle imprese del territorio, è riuscire a inserirli nel mercato del lavoro locale una volta concluso il percorso formativo. La loro permanenza, del resto, è fondamentale per rispondere, attraverso il loro talento e le loro competenze, alla domanda di professionalità altamente qualificate espressa dalle aziende”.

Il documento sottolinea l’eccellenza del sistema universitario: per reputazione, offerta formativa in lingua inglese, programmi internazionali e accesso a borse di studio, la rete degli atenei fa della nostra regione una delle mete più ambite in Europa per la formazione.

Tuttavia, nel momento del passaggio al mondo del lavoro, la transizione professionale è ostacolata da barriere linguistiche, burocratiche e di sostenibilità economica. In questo contesto, Assolombarda, università, le istituzioni del territorio hanno avviato una riflessione articolata in tre macroaree strategiche, che mirano a rafforzare l’intero ecosistema dell’attrattività e della permanenza.

Formazione culturale e linguistica integrata

Una delle leve fondamentali è lo sviluppo di percorsi sistemici per l’integrazione culturale e linguistica. L’obiettivo è quello di permettere agli studenti internazionali di acquisire fin da subito strumenti linguistici e conoscenze fondamentali sul contesto sociale, economico e lavorativo italiano.

Orientamento professionale e inserimento nel mercato del lavoro

Un secondo asse di intervento mira a rafforzare l’interazione tra mondo accademico e mondo produttivo, ad esempio attraverso programmi congiunti di mentoring, tirocini dedicati e percorsi di avvicinamento strutturato al mercato del lavoro italiano. L’obiettivo è costruire un continuum tra formazione e occupazione, riducendo la percezione di scollamento e valorizzando le competenze dei giovani in modo più diretto e mirato. Al contempo, si incoraggia lo sviluppo di strategie di employer branding e cross-cultural management da parte delle imprese, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Supporto amministrativo ed economico

La terza area di azione riguarda il superamento degli ostacoli burocratici e la sostenibilità economica della permanenza in Italia. Tra le proposte emerse figurano la semplificazione del passaggio dal permesso di soggiorno per studio a quello per lavoro, la digitalizzazione delle procedure, lo sviluppo di forme di residenzialità convenzionata per i neolaureati stranieri e incentivi fiscali che rendano competitivo il sistema retributivo italiano. Si tratta di misure pensate per rimuovere le barriere materiali che oggi spingono molti giovani a cercare opportunità altrove, pur avendo maturato un forte legame con il territorio durante il percorso di studi.

