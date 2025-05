Brand-Cross festeggia 10 anni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Brand-Cross, casa di produzione indipendente fondata a Milano il 20 maggio 2015 da Emanuela Cavazzini e Roberto Bosatra e nata dall’esperienza ultraventennale di professionisti della comunicazione, celebra 10 anni di successi dopo aver lavorato a oltre 100 produzioni tra pubblicitarie e di branded content per prestigiosi marchi italiani e cinque produzioni televisive per Rai e Amazon.

Distintasi nella produzione televisiva, cinematografica e digitale, nella gestione di talenti creativi, nel marketing, nella pubblicità e nella post-produzione, in questi primi mesi del 2025 Brand-Cross ha realizzato case history di successo come il cortometraggio “Un nome che non è il mio”, andato in onda su Rai Gulp nel Giorno della Memoria ed eccezionalmente proiettato in una delle sale della testimonianza al Memoriale della Shoah di Milano, e le produzioni per Nicofruit®, azienda della Organizzazione di Produttori Frutthera Growers, Balocco e Iperceramica.

Tra le produzioni tv realizzate negli anni, si ricordano le due stagioni della serie kids “Il Mondo di Leo” – prima serie italiana a raccontare le avventure di un bambino nello spettro autistico – trasmessa su Rai Yoyo, vincitrice del premio Pulcinella Award 2023 come miglior serie animata prescolare e che nel 2024 ha ottenuto la menzione speciale dal “Premio Rosa Camuna” come “progetto multimediale inclusivo”, il format tv “Fuori Tema” con Ale e Franz e la trasmissione comica “Zero” entrambe in onda su Rai2 e la serie “Nella Scatola Nera” trasmessa su Amazon.

Tra le produzioni pubblicitarie spiccano quelle per Dolce & Gabbana, MD Supermercati, Nivea, A2A, Chicco Artsana, Hyundai, Sodalis Group, Vidas, GB Foods, RTI, ICE, Veon, Iper Supermercati, Deliziosa, CoReVe e Grohe, che hanno consolidato la reputazione di Brand-Cross come partner di fiducia capace di intuire e anticipare le esigenze del mercato grazie alla sua versatilità e al suo sguardo aperto sul mondo e sull’attualità. La casa di produzione ha inoltre lavorato con un’ampia rete di celebrities: da Edoardo Prati a Paolo Jannacci, da Monica Bellucci a Gerry Scotti, da Teresa Mannino a Claudio Bisio, da Antonella Clerici a Marco D’Amore.

“Siamo profondamente grati ai clienti e partner che in questi dieci anni ci hanno scelto, riconoscendo in Brand-Cross un alleato affidabile, capace di trasformare visioni in realtà. La loro fiducia ci ha spinti a crescere, a innovare e a dare forma a produzioni pubblicitarie di alta qualità – dichiara Emanuela Cavazzini – In un mercato in continua evoluzione, abbiamo sempre creduto nell’importanza di un approccio attento, collaborativo e di alta qualità, fondato sull’ascolto attivo e sulla sinergia con ogni cliente. Questo metodo ci ha permesso di costruire relazioni di fiducia e ottenere risultati solidi e duraturi. Oggi guardiamo avanti con entusiasmo, pronti a mettere la nostra esperienza al servizio di nuove sfide e a scrivere, insieme, il prossimo capitolo”.

In un panorama in costante mutamento, la production factory milanese negli anni ha continuato ad affermarsi come realtà dinamica e innovativa con l’obiettivo di unire competenze diverse, grazie a un solido know-how e un approccio internazionale. Per affrontare la crescita esponenziale della comunicazione digitale, Brand-Cross ha spostato il focus verso modelli più agili e interattivi, guardato con occhio creativo alle nuove tecnologie, fatto continui scouting di nuovi talenti e fornitori per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze digitali e sulle best practices del settore, stabilito alleanze strategiche per amplificare il reach e co-creare contenuti che rispondessero alle esigenze del mercato, garantendo produzioni di alta qualità, flessibilità, costi competitivi, rapidità e un rapporto diretto con il cliente.

“In questi dieci anni abbiamo fatto della collaborazione il cuore della nostra strategia, perché crediamo fermamente che sia la chiave per ottenere risultati di qualità. Lavorare fianco a fianco con i nostri clienti ci ha permesso di affrontare sfide complesse e di dare vita a progetti ambiziosi, sempre con curiosità, creatività e dedizione. In un momento così sfaccettato per l’industria della comunicazione e della produzione italiana, Brand-Cross vuole continuare a porsi come un interlocutore capace di offrire risposte e soluzioni a 360°, trasformando le capacità di pensiero strategico in contenuti narrativi che uniscono valore artistico e strategie di comunicazione efficaci”, conclude Roberto Bosatra.

Redazione