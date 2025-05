Como, claudicante e sofferente tra le auto ferme al semaforo, ma alla vista della volante torna in forma e sì allontana. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 20 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà per accattonaggio molesto e sanzionato amministrativamente con un ordine di allontanamento, un 61enne rumeno, con precedenti penali e di polizia per svariati reati, senza fissa dimora.

Una volante, durante il capillare ed attento servizio di controllo del territorio, ha notato in viale Roosevelt, intento a chiedere l’elemosina tra le auto ferme al semaforo, il 61enne rumeno che si spostava di finestrino in finestrino con una evidentissima claudicanza e con un atteggiamento sofferente.

In un baleno l’uomo, alla sola vista in lontananza della volante, ha ripreso colore e forza fisica, rialzando immediatamente la schiena e con passo spedito cercava di allontanarsi volendo probabilmente eludere un controllo di polizia.

Tentativo andato male in quanto i poliziotti, notato il “miracolo”, lo hanno intercettato procedendo alla sua identificazione.

Trasportato poi in Questura il 61enne rumeno è risultato avere a suo carico una lunga lista di precedenti di polizia e qualche condanna per reati che spaziano dal furto alla condotta molesta dell’accattonaggio, alla violenza a Pubblico Ufficiale.

Pertanto, dopo le formalità legate alla sua posizione amministrativa, il 61enne è stato denunciato in stato di libertà per accattonaggio molesto, all’uomo è stato anche sanzionato con un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.