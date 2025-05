CYBERBULLISMO, REGIONE LOMBARDIA E ROTARY LANCIANO CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE REALIZZATA DA STUDENTI ACCADEMIA DI COMUNICAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Un’iniziativa concreta per contrastare il cyberbullismo e promuovere il dialogo tra genitori e figli. È questo l’obiettivo della nuova campagna di comunicazione presentata oggi a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in collaborazione con il Rotary Club e gli studenti dell’Accademia di Comunicazione.

Frutto di un lavoro durato diversi mesi, il progetto ha coinvolto attivamente gli studenti dell’Accademia in un percorso formativo e creativo che, partendo da un primo confronto con il Rotary e gli esperti del settore, ha portato alla realizzazione di una campagna pensata per sensibilizzare famiglie e giovani sui rischi del cyberbullismo. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di Regione Lombardia per la sicurezza, la prevenzione e la promozione della cultura digitale consapevole. La campagna sarà diffusa sui retro di 60 autobus ATM che circolano nell’area urbana di Milano, a partire dal 28 maggio per 42 giorni.

L’idea alla base della campagna è quella di rappresentare, anche visivamente, quanto una risposta superficiale o distratta, magari scritta di fretta via chat, possa nascondere segnali di disagio, richieste d’aiuto o situazioni di rischio. Un invito, rivolto in particolare ai genitori, a non lasciarsi sopraffare dai ritmi frenetici della quotidianità e a coltivare un dialogo autentico con i propri figli.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Michele Catarinella, governatore del Distretto 2041 del Rotary Club Città Metropolitana di Milano, Michele Bellin, presidente del Rotary Club Buccinasco, e una rappresentanza degli studenti protagonisti del progetto (Alessia Attinelli e Mattia Baleani).

“Il cyberbullismo – ha dichiarato l’assessore Romano La Russa – è una minaccia che si insinua nei momenti di fragilità e spesso agisce nel silenzio. Questa campagna, realizzata grazie alla sensibilità del Rotary e alla creatività degli studenti, parla il linguaggio dei giovani e richiama le famiglie a un ruolo centrale di ascolto. Regione Lombardia continuerà a promuovere progetti di prevenzione e formazione che mettano al centro le nuove generazioni”.

Il governatore Catarinella ha ricordato l’impegno del Rotary International e in particolar modo del Distretto 2041 che copre la Città metropolitana di Milano “per l’azione a favore dei giovani, nel cui quadro si inserisce questo service contro il cyberbullismo, e le altre attività nelle aree di azione relative al lavoro ed all’ambiente”.

Michele Bellin, presidente del Rotary Club Buccinasco, ha evidenziato gli strumenti di sostegno nella lotta al cyberbullismo introdotti dal Rotary nelle

scuole e nelle aziende.

“Il progetto – ha evidenziato il presidente dell’Accademia Michelangelo Tagliaferri – nasce dalla collaborazione tra Rotary Club e Fondazione Accademia di Comunicazione. Coinvolti sette team creativi di studenti, per sensibilizzare genitori e giovani sull’importanza dell’ascolto attento e consapevole, per contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Le proposte grafiche finali propongono un modo innovativo per coinvolgere direttamente le famiglie a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione di questi fenomeni”.