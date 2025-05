Duecento studenti immaginano il futuro di Milano con l’Intelligenza Artificiale grazie a JPMorganChase e Fondazione Golinelli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio – si concluderà con un Demo Day, in programma giovedì 22 maggio al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il progetto Career Connect Italy – Verso il futuro, promosso da JPMorganChase e sviluppato in Italia in collaborazione con Fondazione Golinelli.

L’iniziativa, che ha preso avvio nel dicembre scorso, ha coinvolto oltre 200 studenti e studentesse delle classi terze e quarte del Liceo Statale Carlo Tenca e dell’IIS G. L. Lagrange di Milano. Ai giovani partecipanti è stata affidata una sfida creativa: sviluppare storie sul tema “Vivere Milano”, con l’applicazione di strumenti digitali e dei linguaggi di intelligenza artificiale generativa.

La metropoli vissuta quotidianamente dai ragazzi è stata così indagata su piani diversi e riproposta, di volta in volta, in chiave di racconto storico, fantastico, utopico o di critica sociale. Molte delle narrazioni realizzate dagli studenti partecipanti riflettono il desiderio di una Milano più accessibile: da “La città senza prezzo” a “Milano gratis”, gli studenti hanno immaginato scenari in cui la città sfida le logiche commerciali, preservando spazi di autenticità e relazioni genuine. Altri racconti, come “Il salvataggio di Milano” e “ArchCity”, proiettano i lettori in futuri possibili, esplorando trasformazioni tecnologiche e sociali. Storie come “Intrighi nella Milano della Controriforma” e “L’ultima sinfonia” rivisitano invece il passato della città, immergendo il pubblico in epoche storiche complesse o celebrandone il ricco patrimonio culturale. Non mancano i racconti introspettivi, come “Tutto è compiuto” e “Ritorno a casa 2096”, che invitano a riflettere su identità, memoria e cambiamento urbano. Nel complesso, le opere realizzate offrono un vivido mosaico di prospettive, tutte accomunate dalla componente interattiva tipica dei video game, che permette ai fruitori di scegliere l’andamento della narrazione.

Nel corso del progetto, gli studenti sono stati accompagnati dai tutor di Fondazione Golinelli in un percorso di apprendimento game-based pratico e teorico di elementi di coding e design thinking, volto a promuovere un uso consapevole delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa, che i ragazzi hanno impiegato nelle fasi di brainstorming, prototipazione e creazione delle storie digitali. Inoltre trenta mentor, professionisti e dirigenti di JPMorganChase, hanno assistito gli studenti per tutta la durata del programma, apportando competenze e offrendo momenti di dialogo e spunti di confronto con la realtà professionale. Hanno completato l’iniziativa sessioni di orientamento post-diploma aperte ai ragazzi e alle loro famiglie.

Il Demo Day del 22 maggio, patrocinato dal Comune di Milano, si aprirà con gli interventi di Francesco Cardinali, Senior Country Officer di J.P. Morgan in Italia, e Antonio Danieli, Vicepresidente e Direttore generale di Fondazione Golinelli. Seguirà il keynote speech di Carlo Cuomo, formatore, designer e consulente esperto di edutainment. Interverranno poi Alessandro Scarpato, AI Engineer di Datapizza – che approfondirà il tema delle professioni del futuro – e Beatrice Starace e Alessandro Saracino, di Fondazione Golinelli, che illustreranno gli output del progetto. Nel corso della giornata, gli studenti e le studentesse autori delle dieci storie finaliste avranno l’opportunità di presentare i loro progetti ad una platea di esperti del mondo dell’educazione e dell’innovazione, dimostrando concretamente le competenze creative e tecnologiche acquisite. Le cinque storie originali più interessanti saranno premiate e gli studenti vincitori avranno l’opportunità di partecipare a un hackathon negli uffici di J.P. Morgan, dove affronteranno una sfida di innovazione utilizzando le più recenti tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale generativa, per affinare ulteriormente le proprie competenze.

«J.P. Morgan è da sempre impegnata nella promozione di iniziative inclusive a sostegno delle giovani generazioni. Con l’edizione di Career Connect Italy di quest’anno abbiamo voluto aiutare i ragazzi a sviluppare una maggiore consapevolezza nell’utilizzo di strumenti digitali potenti quali le applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Per sei mesi, le loro scuole hanno aperto le porte ai tutor della Fondazione Golinelli e ai mentor di J.P. Morgan, che hanno offerto ai ragazzi nuove prospettive e spunti utili per il loro futuro. Gli studenti hanno partecipato con interesse, restituendo riflessioni significative sulla realtà urbana che viviamo. MI congratulo con tutti i partecipanti e i loro insegnanti per la creatività dimostrata e ringrazio la Fondazione Golinelli per i contenuti innovativi e la partnership collaborativa, e i colleghi di J.P. Morgan per la generosità umana e professionale nello svolgimento dell’attività di mentorship», ha affermato Francesco Cardinali, Senior Country Officer di J.P. Morgan in Italia

«Career Connect Italy – Verso il futuro ha rappresentato un’occasione unica per i partecipanti di avvicinarsi al mondo dell’innovazione e delle professioni del futuro – ha dichiarato Antonio Danieli, Vicepresidente e direttore generale di Fondazione Golinelli. Grazie alla collaborazione tra il team di JPMorganChase e Fondazione Golinelli e a un approccio innovativo basato sulle tecnologie emergenti, siamo riusciti a trasformare l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente e concreta, preparando i ragazzi alle sfide del domani.»

«Questa esperienza con JPMorganChase e Fondazione Golinelli è stata molto interattiva. Abbiamo scoperto tantissime applicazioni legate all’intelligenza artificiale e creato un vero e proprio gioco partendo da zero, con una storia in cui i fruitori devono fare delle scelte che avranno conseguenze a livello narrativo. Ad esempio, abbiamo usato Microsoft Copilot per generare le immagini del nostro racconto e Twine per progettare e organizzare le diverse diramazioni della storia. Non avevo mai pensato che la tecnologia potesse essere così creativa – ha dichiarato Alice, studentessa del Liceo Tenca. Mi ha aperto un mondo su come posso usare la mia immaginazione anche in ambito digitale».

«Partecipare al progetto con JPMorganChase e Fondazione Golinelli è stato davvero stimolante. Ho imparato a usare strumenti che saranno utili sia per il mio futuro lavorativo sia per la mia creatività personale. Mi piace raccontare storie e qui ho potuto farlo davvero, assumendo un ruolo attivo. A differenza delle lezioni tradizionali, spesso più frontali, ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco concretamente. Vedere un’idea diventare un prodotto digitale è stato incredibile – ha dichiarato Jacopo, studente del Liceo Tenca. Mi ha fatto capire molto sul processo creativo dietro a videogiochi e app che uso quotidianamente».

LE 10 STORIE

Il salvataggio di Milano (3C – LAGRANGE)

Un’avventura ambientata in una Milano futuristica dove i protagonisti devono affrontare una serie di sfide per salvare la città da una minaccia imminente. Il racconto combina elementi di fantascienza con riferimenti alla storia e alla cultura milanese. Il risultato è un racconto coinvolgente, che esplora temi di coraggio, amicizia e responsabilità civica.

Intrighi nella Milano della Controriforma (4A – TENCA)

Un racconto storico ambientato nella Milano del XVI secolo, durante il periodo della Controriforma. La narrazione segue le vicende di personaggi coinvolti negli intrighi politici e religiosi dell’epoca, offrendo uno spaccato della vita quotidiana e delle tensioni sociali nella Milano dominata dalla Spagna e influenzata dalle riforme del Concilio di Trento.

Tutto è compiuto (4E – TENCA)

Una storia riflessiva che esplora il concetto di destino e di compimento personale attraverso le vicende di personaggi che si muovono nella Milano contemporanea. La narrazione intreccia diverse linee temporali e prospettive, portando il lettore a riflettere sul significato delle scelte individuali e sul loro impatto sul futuro della città e dei suoi abitanti.

ArchCity (4E – TENCA)

Un’opera di fantascienza che immagina Milano trasformata in “ArchCity”, una metropoli futuristica caratterizzata da architetture avveniristiche e tecnologie innovative. La storia esplora le conseguenze sociali e umane di questa trasformazione urbana, mettendo in luce contraddizioni e possibilità di un futuro in cui l’architettura diventa espressione di nuove forme di convivenza.

L’ultima sinfonia (3F – TENCA)

Un racconto che intreccia musica e narrativa, ambientato nella Milano dei teatri e delle sale da concerto. La storia segue un compositore alle prese con la creazione della sua ultima opera, in un percorso che lo porta a riscoprire la città e il suo patrimonio musicale, mentre affronta sfide personali e artistiche che rispecchiano le trasformazioni della città.

La città senza prezzo (3E – TENCA)

Una narrazione distopica che immagina una Milano dove tutto ha un prezzo, tranne un misterioso quartiere noto come “la città senza prezzo”. La storia esplora temi di disuguaglianza sociale, mercificazione delle relazioni umane e resistenza culturale, attraverso le vicende di personaggi che cercano di preservare spazi di autenticità in una metropoli sempre più dominata dalla logica del profitto.

Milano Reinventata (3B – TENCA)

Un’avventura collaborativa che propone un viaggio attraverso una Milano reinventata. La narrazione, strutturata come un gioco interattivo, coinvolge il lettore in scelte che determinano lo sviluppo della storia, esplorando diversi aspetti della città e delle sue possibili evoluzioni.

Manfagiolo (3D – LAGRANGE)

Una storia che mescola elementi fantastici e quotidiani, ambientata in una versione alternativa di Milano dove il protagonista, Manfagiolo, intraprende un viaggio picaresco attraverso quartieri reali e immaginari. La narrazione, caratterizzata da un tono ironico e surreale, offre uno sguardo originale sulla città e sulle sue contraddizioni.

Ritorno a casa 2096 (3A – TENCA)

Un racconto di fantascienza ambientato nella Milano del 2096, in cui il protagonista torna nella sua città natale dopo anni di assenza, trovandola profondamente trasformata. La storia esplora temi di memoria, identità e cambiamento urbano, in un futuro in cui Milano è diventata una metropoli globale, pur conservando tracce del suo passato.

Milano gratis (3D – LAGRANGE)

Una narrazione utopica che immagina una Milano dove tutto è gratuito, esplorando le conseguenze sociali e personali di questa situazione eccezionale. La storia segue diversi personaggi mentre attraversano una città “gratuita” – temporaneamente liberata dalle logiche economiche – riflettendo su temi di valore, scambio e relazioni umane.

