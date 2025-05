Estate all’Idroscalo: torna il bus 183

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Anche quest’anno il bus 183 collega l’Aeroporto di Linate (capolinea della M4) con l’Idroscalo e i suoi locali notturni.

Date del servizio

I giorni 24 e 25 maggio e 31, 1 e 2 giugno

Tutti i giorni dal 7 giugno al 31 agosto

Fermate verso Linate

Strada Provinciale 15b (capolinea ingresso Punta dell’Est),

Parco Idroscalo/Circolo Magnolia.

Fermate verso Idroscalo

Aeroporto di Linate (Terminal arrivi)

Parco Idroscalo/Circolo Magnolia,

Strada Provinciale 14 Rivoltana dopo via Circonvallazione (ingresso Idroscalo tribune).

Come raggiungere l’Idroscalo da Milano e viceversa

Da Milano, usate M4 fino a Linate. Da qui, prendete il bus 183 per l’Idroscalo.

Per rientrare a Milano dopo mezzanotte, usate i bus notturni NM4

Vale il biglietto da 2,20 euro, ma non l’abbonamento urbano