Inaugura domani la mostra “Versaglia” a Palazzo Ferrero di Biella

(mi-loenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025- La mostra “Versaglia” presenta una serie di opere realizzate con il vetro dagli studenti di tre licei artistici di Biella, Milano e Sesto San Giovanni affiancate a una selezione di manufatti di artisti contemporanei che si sono misurati con l’utilizzo del vetro e dello specchio come materiale espressivo. L’esposizione viene presentata in due tappe, la prima dal 22 al 30 maggio presso Palazzo Ferrero di Biella mentre la seconda viene accolta dal 6 al 13 giugno presso la Almach Art Gallery di Milano.

Il titolo dell’esposizione richiama la reggia di Versailles reinterpretando il termine in chiave italiana: un omaggio alla funzione sociale e simbolica dello specchio, elemento centrale nella celebre Sala degli Specchi del Re Sole, qui ripensato come strumento di riflessione e relazione nell’arte contemporanea, a partire dalla sua radice etimologica latina vertere, ovvero “rivoltare”.

L’esposizione è il culmine del progetto “Vetraspecchio” che, grazie all’impegno e alla passione degli autori Sandro Pezzoli e Andrea Zepponi, intende far conoscere il vetro, le sue particolarità e il suo fascino attraverso percorsi didattici interdisciplinari che coinvolgono insegnamenti umanistici, scientifici, artistici e progettuali.

Accompagnati dai docenti, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tre licei artistici – Brera a Milano, Enrico De Nicola a Sesto San Giovanni e Giuseppe & Quintino Sella a Biella – hanno avuto l’occasione di conoscere professionisti, artisti ed esperti del campo vetraio oltre ad essere accompagnati nella produzione di un’opera d’arte che vede il suo fulcro nell’utilizzo dello specchio e nella sua interpretazione.

Il progetto didattico, ideato con il sostegno del Comitato Vetri di Laguna – Venezia, accompagna gli alunni in un percorso creativo tra arte, scienza, filosofia, letteratura e design, con l’obiettivo di riscoprire il vetro come materia viva, storica e affascinante.

Tra in numerosi progetti emergono tematiche contemporanee e profonde, interpretate con la sensibilità e lo sguardo vivace dei giovani artisti, lo specchio rappresenta così il limite tra interiorità ed esteriorità, occasione per indagare il corpo, l’animo e le molteplici sfaccettature che ognuno racchiude; i riflessi, invece, diventano simboli di un’identità mutevole o di una gabbia di stereotipi da ridurre in frantumi, ma anche l’occasione di poter apprezzare quanto di bello possediamo e che, senza uno sguardo esterno, non riusciamo ad apprezzare.

Ogni opera custodisce lo sguardo unico e autentico dei giovani studenti che, grazie alla forza del linguaggio artistico e alle infinite possibilità espressive del vetro, restituiscono uno spaccato della società contemporanea con le sue fragilità, speranze e contraddizioni.

L’acquisto da parte del pubblico delle opere di studenti e artisti permette di sostenere l’Associazione biellese “Emanuele Lomonaco – Far Pensare” che si occupa della tutela dei diritti del malato con una particolare attenzione alla tematica dei disturbi alimentari, come l’anoressia, che colpiscono numerosi ragazze e ragazzi in età scolare.

In occasione dell’inaugurazione di mercoledì 21 maggio alle 18.00, viene presentato il volume “Versaglia. Progetto Vetraspecchio” curato da Sandro Pezzoli e Andrea Zepponi ed edito da My Monkey Edizioni che racchiude, oltre ai testi degli autori, il catalogo completo delle immagini esposte.

Classi coinvolte:

3AF Liceo Artistico De Nicola, 3B PG Liceo Artistico di Brera, 4H e 5H Liceo Artistico Giuseppe & Quintino Sella.

Artisti invitati e docenti:

Deborah Albini, Elizabeth Aro, Deda Barattini, Fulvio Bianconi, Michela Cavagna, Joan Crous, Danilo De Rossi, Pasquale Gadaleta, Silvia Levenson, Donato Nuzzi, Vittoria Parrinello, Anna Pennati, Lucio Perna, Maria Grazia Rosin, Natalia Saurin, Maria Scarognina, Matteo e Bruno Seguso, Susanna Sent, Camillo Triulzi, Violetta Uboldi, Valentina Verde, Sally Viganò, Cristina Vogliotti.

Coordinate mostra – Biella

Titolo Versaglia

A cura di Sandro Pezzoli e Andrea Zepponi

Date dal 22 al 30 maggio 2025

Inaugurazione mercoledì 21 maggio ore 18:00

Luogo Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 29, Biella

Orari da mercoledì a sabato ore 15-19, da domenica a martedì chiuso

Ingresso libero

Coordinate mostra – Milano

Titolo Versaglia

A cura di Sandro Pezzoli e Andrea Zepponi

Date dal 6 al 13 giugno 2025

Inaugurazione 5 giugno ore 17:30

Luogo Almach Art Gallery, Via Gaudenzio Ferrari 3, Milano

Orari da martedì a sabato 10.30-13 e 16-19

Ingresso libero