(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 20 maggio 2025 – Intorno alle ore 13.50, in via Bramante, 5, un bambino di 11 anni è stato investito da un veicolo, all’uscita da scuola. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, il ferito è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto sono giunti anche due agenti della Polizia Locale in motocicletta, che hanno fatto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.