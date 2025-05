(mi-lorenteggio.com) Monticello Brianza, 20 maggio 2025 – Intorno alle 15.20 di oggi, in via Virginia Besozzo, 2, una donna di 65 anni è stata investita da un’auto e sbalzata per un decina di metri, riportando gravi ferite. Soccorsa con l’elicottero del soccorso, la ferita è stata trasportatoa in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Redazione