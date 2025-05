La milanese Ilaria Ponzi vince il Premio Nazionale AVEDISCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Ilaria Ponzi, milanese doc ma attualmente residente a Tenerife, è tra le vincitrici della 29ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, il più importante riconoscimento dedicato ai migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate.

Ilaria Ponzi verrà premiata per i risultati raggiunti con SNEP, azienda toscana specializzata nella produzione di integratori naturali formulati e realizzati in Italia per lo sport, il benessere e la cura della persona.

Grazie al suo impegno e determinazione, Ilaria ha costruito un’attività solida che le ha permesso di trasferirsi a Tenerife, dove oggi conduce la vita che ha sempre sognato.

La sua premiazione si terrà venerdì 23 maggio presso il Grand Hotel Rimini, all’interno dell’evento promosso da AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, con il patrocinio del Comune di Rimini e a consegnarle il premio sarà personalmente il Presidente di AVEDISCO, Giovanni Paolino.

La Vendita Diretta, ancora una volta, si conferma un modello di business meritocratico e inclusivo, capace di valorizzare il talento e offrire reali opportunità di crescita professionale e personale, permettendo un equilibrio sostenibile tra vita privata e lavorativa. Le imprese associate ad AVEDISCO nel 2024 hanno generato un fatturato complessivo di circa 687 milioni di euro e coinvolto 286.158 Incaricati alle Vendite, il 74% dei quali sono donne.

