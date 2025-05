La Settimana dello Sport raddoppia con lo slogan “Nascono stelle”: gare ed esibizioni dal 25 maggio all’8 giugno

La sera del 20 giugno si correrà la Rho Night Run: la scritta “Born to run” abbinata a un concorso su Instagram

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 maggio 2025 – La Settimana dello Sport rhodense giunge alla sua quarta edizione e raddoppia: sono 15 le giornate dedicate alle diverse discipline presenti sul territorio con eventi che coinvolgeranno 3.200 atleti di diverse età. Dal 25 maggio all’8 giugno sono previste gare ed esibizioni di ogni tipo, dalla ginnastica ritmica al pickleball, scelto per la tradizionale sfida che vede protagonisti l’Assessore allo Sport Alessandra Borghetti (anima di questa manifestazione) e il Sindaco Andrea Orlandi.

Gli eventi ideati con la Consulta dello sport presieduta da Giovanni Sada sono tantissimi, ogni anno ci sono novità. Il tema scelto è “Nascono stelle”, che ispira il logo della maglietta 2025 ed è riprodotto sulla medaglia donata agli sponsor che rendono possibile il ricco programma: Acquaflex, Sacchital, Sontex, Poliambulatorio Odontoiatrico Luciana Sommariva, Century 21, Mapi Antincendio, Panta Tei Rehab & Sports, Gil. Lo sguardo è rivolto alle Olimpiadi invernali 2026 e il tifo dichiarato è per Riccardo Lorello che scenderà sulla pista di pattinaggio con i colori azzurri, partendo dallo Skating Rho di cui è tesserato. Ora è nei primi dieci su scala nazionale.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha detto di sentirsi fortunato di fronte alla ricca tradizione sportiva cittadina e ha ricordato che questa è l’occasione per mettere al centro lo sport, uno dei cardini della vita comunitaria, dal momento che le società svolgono un ruolo educativo per tantissimi ragazze e ragazzi, insegnando discipline tecniche e i valori dello sport. Per Orlandi questa è la reale chiave dello sport rhodense: le società non sono solo centri di formazione specialistica, chiusi e non in dialogo, ma costruiscono il tessuto della comunità a partire dai più piccoli. Questo impegno è reso possibile da sponsor che spaziano in diversi ambiti e garantiscono benzina ai serbatoi di questa macchina eccezionale, un dato non scontato. I numeri sono impressionati e sono segnale di un lavoro quotidiano, di passione e capacità di aggregazione da parte di allenatori e volontari.

Un ringraziamento è stato rivolto all’assessore Borghetti che spende tutte le sue energie per questi eventi, a tutta la Consulta dello Sport. Uno sguardo alle Olimpiadi con gli impianti che saranno ospitati sul territorio: la pista di speed skating, che porterà a Rho alcune medaglie, e il secondo campo da hockey. Un evento internazionale cui si guarda da ora con questo logo che parla di stelle nascenti.

Secondo Alessandra Borghetti la forza della ricetta rhodense per lo sport è il saper fare squadra: Comune, società, imprenditori, commercio. Ci si mette insieme per un unico grande risultato.

Si parte domenica 25 al Molinello con triathlon, karate, gruppo podistico. Lunedì 26 apertura in bellezza con le ragazze che fanno danza, ginnastica ritmica, cheerleaders. Poi atletica e skating, i ragazzi con disabilità di Sesamo, una gara ciclistica alla Biringhello, la partecipazione della Rhodense. La pallavolo ha unito le forze per un torneo che accoglierà quattro atlete polacche. E poi esibizioni di tiro con l’arco, di danza, di scherma, il CMB che vivrà una notte in palestra, il pickleball, nuova evoluzione del padel, con un torneo davanti al Rho Center, coinvolto nell’organizzazione.

Venerdì mattina all’Ufficio Sport le società sportive potranno ritirare le maglie con il logo della stella e non mancheranno striscioni per caratterizzare questi quindici giorni.

La presentazione della Settimana dello Sport ha permesso di presentare anche la Rho Night Run che si svolgerà il prossimo 20 giugno: mille le iscrizioni possibili, 300 ci sono già pertanto occorre darsi da fare. Lions Rho Host ha da otto anni l’idea di chiamare tutti a raccolta, bambini, runner, principianti, per una occasione di divertimento e di solidarietà. Il presidente Marco Franceschetto ha ricordato: “Siamo partiti nel 2018, siamo alla sesta edizione dopo la pausa causa Covid. Obiettivo è connettere le persone attraverso la corsa, sport alla portata di tutti. Anche in questo caso sono gli sponsor, in primis Nuovenergie acqua e gas, che permettono di promuovere lo sport e di raccogliere fondi. Come nel 2024, quando si raccolsero 8mila euro, le quote di iscrizione permetteranno di aiutare la scuola per i cani guida per i non vedenti di Limbiate sostenuta dai Lions Club. Ogni addestramento costa circa 25mila euro, la spesa è consistente”. Chi correrà è invitato a postare storie della serata su Instagram con brani musicali che contengano la parola “corsa”. La giuria sceglierà il post migliore, in palio l’iscrizione gratuita alla prossima edizione.

Nella foto società sportive e sponsor riuniti a Villa Burba alla presentazione dei due eventi