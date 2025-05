MILANO FASHION WEEK. LA MODA UOMO TORNA IN PASSERELLA DA 20 AL 24 GIUGNO CON UN RICCO CALENDARIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Dal 20 al 24 giugno, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, torna la moda uomo a Milano con un calendario di 79 appuntamenti, di cui 20 sfilate, 15 fisiche e 5 digitali, 40 presentazioni, 3 presentazioni su appuntamento e 16 altri eventi.



La Milano Fashion week’s Men Collection che prenderà il via tra un mese è stata presentata questa mattina alla Triennale di Milano e propone, oltre a molteplici conferme, anche diversi debutti.

Sfilano per la prima volta i brand Fiorucci, Paul Smith, Setchu, vincitore del premio LVMH 2023, vincitore del CNMI Fashion Trust Grant 2023, e QASIMI, brand dall’eredità mediorientale con sede a Londra, fondato nel 2015 da Khalid al-Qasimi. E, per la prima volta nel calendario digitale, Outbreaklab, fondato in India nel 2024, brand che unisce tecnologia, metodi tradizionali e materiali upcycled, e Sagaboi, brand caraibico con ispirazioni multiculturali. Oltre a Cascinelli, presente al Fashion Hub di febbraio 2025 all’interno del progetto Designers for the Planet, Leonardovalentini, brand fondato nel 2021 e prodotto in Italia; MERIISI, brand presente al Fashion Hub di settembre 2024 all’interno del progetto dei Designers For The Planet, Uma Wang e Vivienne Westwood.

Ritorna invece nel calendario delle presentazioni il marchio Bally. Mentre Jacob Cohën celebrerà il 40° anniversario. Presso la Fondazione Sozzani, in uno spazio versatile, attivato da CNMI, sfileranno poi i brand David Catalán, Miguel Vieira, Pronounce e Simon Cracker.



Sabato 21 giugno si terrà il party di Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con il Milano Fashion Institute, la business school di cui CNMI ha acquisito nel 2023 la piena governance. La scuola riflette l’eccellenza milanese nella formazione nel settore moda e offre sei master altamente specializzati.



Anche questa nuova campagna di comunicazione, per promuovere la Milano Fashion Week® Men’s Collection Spring/Summer 2026, realizzata da CNMI, Comune di Milano e YesMilano in collaborazione con il Museo Olimpico, prosegue il racconto dei luoghi iconici della città e sarà veicolata sugli schermi e attraverso le affissioni del Comune di Milano dal 19 al 24 giugno 2025. La campagna è stata infatti ambientata al Mercato dei Fiori di Milano, un luogo urbano noto per la sua unicità, gestito dall’azienda Sogemi.



La sinergia istituzionale con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale, arricchisce inoltre il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. La campagna è stata impreziosita da cimeli provenienti dalle collezioni del Museo Olimpico, situato in Svizzera a Losanna. Oggetti unici, che sono parte integrante con una presenza, in un ponte tra passato e futuro, sport e creatività.