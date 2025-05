PARCO TICINO. TORRENTE ROTTONE: C’E’ LA NUOVA PASSERELLA

E’ stata installata ieri la nuova passerella ciclopedonale sul torrente Rottone in Comune di Pavia, rimossa lo scorso 25 febbraio per motivi di sicurezza. Un intervento necessario, anche se provvisionale, per ripristinare la percorribilità di un sentiero di interesse locale e sovracomunale, parte della rete sentieristica del Parco e della Via Francigena.

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 20 maggio 2025 – A tre mesi dalla sua rimozione, a causa del deterioramento della struttura portante e dei camminamenti in legno, da ieri è stata installata la nuova passerella sul torrente Rottone.

“Ringrazio gli uffici del Parco del Ticino per l’importante lavoro fatto – dichiara il Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni – Ancora una volta il nostro Ente si è dimostrato all’altezza dell’ennesima importante sfida. Un lavoro in sinergia con il Presidente Palli e la struttura della Provincia di Pavia, per ridare un cammino nuovo e sicuro alla via Francigena anche in ottica del Giubileo. Parliamo infatti di un percorso di fede che annualmente è frequentato da numerosi escursionisti, oltre che da pellegrini provenienti anche dall’estero, ai quali va il mio più grande augurio di Buon cammino spirituale”.

“Realizzata diversi anni fa dalla Provincia di Pavia, lungo il percorso ciclopedonale di collegamento tra l’area del Lido e l’area Vul (Borgo Ticino) in Comune di Pavia, la passerella in legno è stata rimossa lo scorso 25 febbraio perché non garantiva l’attraversamento in sicurezza – precisa Francesca Trotti, responsabile Settore Grandi progetti e Lavori Pubblici del Parco del Ticino -. Si tratta di uno dei percorsi più importanti che attraverso il Parco del Ticino. Quella posizionata ieri è un’opera provvisionale in attesa dell’intervento definitivo. Ringrazio l’Ufficio tecnico manutentivo del Parco che ha realizzato l’opera e coordinato le operazioni di posa e i volontari della Protezione civile che hanno fornito il supporto con i loro mezzi per il trasporto e la collocazione della passerella che consentirà l’attraversamento in sicurezza del torrente. L’opera provvisionale era già pronta ad aprile scorso e le condizioni meteo sfavorevoli e la piena del Ticino hanno solo posticipato il posizionamento, finalmente avvenuto.

L’opera è stata realizzata dalle mani di Roberto Ceriotti

“Siamo orgogliosi di avere tra il nostro personale figure in grado di gestire le problematiche complesse che comporta tutto il sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica – aggiunge il direttore del parco del Ticino, Claudio De Paola – . in questo caso un grazie particolare va a Roberto Ceriotti che si è occupato personalmente della costruzione del ponte, e a Fabio Spigolon per il suo incessante lavoro di organizzazione dei lavori”.

LA PASSERELLA

Si tratta di un’opera provvisionale, ma nel frattempo è stata avviata la progettazione della nuova passerella ciclopedonale che verrà realizzata sul medesimo sedime della precedente, ma prevedendo l’utilizzo di materiali che ne garantiscano una maggior durabilità e minori costi di manutenzione. In linea con gli interventi realizzati dal Parco negli ultimi anni, la passerella avrà una struttura portante metallica, mentre il piano di camminamento sarà nuovamente realizzato in legno antisdrucciolo.

Ricordiamo che l’intervento si pone all’interno di un programma più ampio avviato dall’Ente di revisione e rifacimento dei principali attraversamenti ciclopedonali posti lungo la propria rete escursionistica, al fine di garantire la percorribilità in sicurezza degli stessi. La passerella sul Cavo stelletta a Valle Salimbene, i ponticelli alla Lanca di Bernate, le passerelle ciclopedonali presso la Riserva La Fagiana a Magenta e al Bosco delle Faggiole in Comune di Robecchetto con Induno sono alcune delle strutture più recenti realizzate dal Parco negli ultimi anni. Già programmati per il 2025, oltre al nuovo attraversamento sul cavo Rottone, due ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture di attraversamento a Somma Lombardo e Cassolnovo.

