PERSONE SORDE E IPOACUSTICHE, DOMANI EVENTO IN PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Insieme per garantire alle persone sorde e ipoacustiche l’accessibilità alla comunicazione. Si terrà domani in piazza Città di Lombardia l’evento finale del progetto ‘Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per una piena inclusione delle persone sorde e ipoacustiche’.

L’iniziativa – che si svolgerà dalle 10 alle 15.30 – prevede momenti di approfondimento ed esibizioni culturali e sportive oltre a stand informativi e laboratori sulla disabilità sensoriale.

Si inizia alle ore 10 con il laboratorio teatrale di Opera education ‘Un, due, tre… Turandot’. Alle 12 è prevista la presentazione dei risultati del progetto ‘Comunicare senza barriere’ con l’intervento dell’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Seguirà, alle 14, lo spettacolo teatrale ‘Tre, tre, tre, Favola del contrario’. Contemporaneamente agli eventi sul palco, si svolgeranno partite di calcio a tre accessibile in lingua dei segni.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare i gazebo dei partner di progetto con materiale informativo, momenti esperienziali e laboratori sulla disabilità sensoriale. (LNews)

-ore 10, Comunicare senza barriere (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano).

Redazione