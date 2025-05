REGIONE LOMBARDIA E FISI INSIEME PER PROMUOVERE SPORT INVERNALI TRA I GIOVANI

Milano, 20 mag) Regione Lombardia conferma il proprio sostegno allo sport giovanile e al percorso olimpico verso Milano Cortina 2026 con l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). L’intesa, finalizzata alla promozione e realizzazione di iniziative sportive sul territorio lombardo, punta a valorizzare le discipline invernali e ad accompagnare giovani atleti nel loro percorso di crescita tecnica e personale.

L’accordo, che prevede una spesa complessiva di 120.000 euro (24.000 euro per il 2025 e 96.000 euro per il 2026), sarà realizzato attraverso il Comitato Regionale Alpi Centrali della FISI e si rivolge a giovani atleti con l’obiettivo di offrire loro occasioni di allenamento e confronto di alto livello. Le attività previste, che si svolgeranno su piste tecnicamente impegnative, sono pensate per avvicinare i giovani al mondo delle squadre nazionali e prepararli alle sfide future.

“Con questo accordo vogliamo continuare a investire nei nostri giovani e nello sport come leva di crescita e sviluppo del territorio – dichiara il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi -. Regione Lombardia è al fianco della FISI per accompagnare i ragazzi lungo un percorso che non è solo sportivo, ma anche educativo, formativo e di responsabilizzazione. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è fondamentale offrire opportunità concrete per allenarsi e confrontarsi in contesti competitivi di alto profilo”.

Le iniziative previste saranno valorizzate anche attraverso azioni di comunicazione istituzionale. Con questo intervento Regione Lombardia conferma il proprio ruolo di protagonista nel sostenere lo sport come strumento di crescita per le nuove generazioni.

Redazione