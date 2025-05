Ruba un’auto: intercettato ed arrestato a Bormio

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 20 maggio 2025 – A Bormio, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. In particolare, a seguito della denuncia di furto di una autovettura presentata presso la Stazione Carabinieri di Sondalo, i Carabinieri della Compagnia CC di Tirano si sono immediatamente attivati iniziando le ricerche del veicolo che è stato successivamente localizzato nel Comune di Bormio. Mentre i militari si avvicinavano alla macchina dopo aver intimato l’alt, il conducente ha avviato la corsa e ha tentato di investirli per poi darsi alla fuga. Le immediate ricerche svolte con il supporto di altre pattuglie sopraggiunte hanno consentito di rintracciare il soggetto e rinvenire l’autovettura oggetto di furto che sarà riconsegnata al legittimo proprietario. L’arrestato è stato invece tradotto presso la casa circondariale di Sondrio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione