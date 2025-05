AGRICOLTURA. ASSESSORE BEDUSCHI: 12 MILIONI PER FINANZIARE 69 PROGETTI E APRIRE NUOVO BANDO PER RIDURRE EMISSIONI

ASSESSORE MAIONE: IN LOMBARDIA SETTORE DECISIVO NELLA SFIDA AMBIENTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2025. La Giunta regionale ha approvato la dotazione finanziaria di 12 milioni di euro messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente e dedicati ad azioni per la riduzione delle emissioni nel settore agricolo. Lo prevede una delibera votata su proposta dell’assessore Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), di concerto con l’assessore Giorgio Maione (Ambiente e Clima).

“Questo provvedimento – dichiara Alessandro Beduschi – ci consente di scorrere la graduatoria del bando lanciato nel 2023 e utilizzare i fondi aggiuntivi per premiare le 69 aziende i cui progetti, pur ritenuti ammissibili, non erano stati finanziati per esaurimento delle risorse inizialmente messe a disposizione. Inoltre, la nuova disponibilità finanziaria consentirà anche la riapertura entro l’estate di un nuovo bando con la stessa finalità di sostenere le aziende agricole che investono in tecnologie e soluzioni innovative per ridurre l’impatto delle loro attività produttive”.

In particolare, il bando prevede tre tipologie di intervento:

– tecnologie per la distribuzione intelligente degli effluenti zootecnici, come macchinari e attrezzature che permettono di incorporare immediatamente nel terreno i liquami durante la fase di spandimento, riducendo le emissioni in atmosfera e migliorando l’efficacia fertilizzante;

– copertura e adeguamento dei sistemi di stoccaggio dei reflui;

– impianti di trattamento a basso impatto incentivi per l’acquisto di sistemi capaci di recuperare elementi nutritivi dagli effluenti o ridurne i volumi, rendendo possibile – nei casi idonei – lo scarico delle acque trattate in corpi idrici superficiali o reti fognarie, oppure il riutilizzo della frazione solida.

“Con questo intervento – sottolinea Maione – la Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto per la tutela ambientale e la riduzione delle emissioni. Le somme stanziate sono un investimento strategico che consente alle imprese agricole di adottare soluzioni avanzate, migliorando significativamente la qualità dell’aria e promuovendo una gestione responsabile degli effluenti. L’innovazione nel settore ambientale rappresenta per la Lombardia una leva fondamentale per lo sviluppo, da perseguire attraverso una collaborazione costante tra la Regione e il mondo economico, affinché sostenibilità ed efficienza diventino motori di crescita condivisa”.

“Si tratta – concludono gli assessori – di un altro passo del nostro impegno per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e del clima nel Bacino Padano, stimolando la competitività del settore agricolo. Promuoviamo infatti la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche ed evitiamo per quanto possibile il consumo di fertilizzanti chimici di sintesi, a vantaggio del corretto impiego di fertilizzanti naturali ricchi di sostanza organica”.

Questa la suddivisione provinciale dello scorrimento graduatoria suddiviso per provincia, numero realtà beneficiarie e contributi assegnati per territorio:

Bergamo, 8, 2.216.628,96 euro;

Brescia, 15, 2.703.932,25 euro;

Cremona, 5, 1.257.415 euro;

Lodi, 9, 633.384,44 euro;

Mantova, 23, 1.692.606,17 euro;

Milano, 6, 1.073.630,85 euro;

Pavia, 3, 111.280 euro.

Totale complessivo 69, 9.688.877,67 euro.