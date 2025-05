APPUNTAMENTO GRATUITO PER FAMIGLIE DOMENICA 25 MAGGIO: ESPLORATORI DI ROSE AL BAM

L’ABILITA’ E FONDAZIONE RICCARDO CATELLA INSIEME PER FAR FIORIRE L’INCLUSIONE AL ROSETO DI BAM – OASI DEGLI INSETTI E DELLE FARFALLE CON “GLI ESPLORATORI DI ROSE”

Una caccia al tesoro tra petali e profumi, gratuita e accessibile a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni, che apre la Settimana dei Diritti dell’Infanzia a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2025 – Il 25 maggio, L’abilità Onlus, associazione milanese che da 27 anni lavora gestendo servizi educativi per disabilità nella fascia infantile, ha organizzato insieme alla Fondazione Riccardo Catella all’interno della programmazione culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano una caccia al tesoro speciale: “Gli Esploratori di Rose”, un laboratorio gratuito e accessibile per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, con e senza disabilità, che propone una nuova modalità di visita: giocosa, partecipata, progettata con cura per ogni bambino.

“Portare tutti i bambini, con e senza disabilità, in un luogo di bellezza come il Roseto di BAM significa dare forma concreta a un diritto fondamentale: quello di partecipare alla cultura, al gioco e alla scoperta – commenta Laura Borghetto, direttrice generale di L’abilità Onlus – Insieme a BAM, attraverso il servizio Museo per tutti, costruiamo esperienze in cui ogni bambina e ogni bambino può sentirsi accolto, curioso, libero. Crediamo che l’inclusione non sia un gesto straordinario, ma un modo quotidiano di guardare il mondo con più attenzione e più cura. Per questo siamo ancora più felici che proprio questa iniziativa apra la Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2025, promossa dal Garante per l’Infanzia del Comune di Milano e parte delle attività della rete ConsideraMI a cui L’abilità aderisce per promuovere un’idea di città inclusiva e accogliente per tutti”.

“Siamo felici di proseguire la collaborazione con L’abilità Onlus per promuovere iniziative che rispecchiano pienamente i valori e la missione della Fondazione Riccardo Catella. Progetti come questo rafforzano il nostro impegno nel valorizzare la diversità, promuovere l’inclusione e costruire una comunità partecipata anche presso il pubblico più giovane, protagonista delle sfide e delle scelte del domani. Fondazione Riccardo Catella con il progetto BAM conferma così la necessità di spazi aperti, inclusivi e accessibili, dove la natura si unisce al gioco per creare esperienze significative e stimolanti per tutti i bambini e le bambine, senza barriere. Il nuovo Roseto di BAM, con la sua bellezza e biodiversità, rappresenta il luogo ideale per far fiorire non solo le rose, ma anche l’attenzione, la curiosità e il rispetto per il mondo che ci circonda”. Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella.

Due appuntamenti, alle 15.30 e alle 16.30, accompagneranno piccoli gruppi, ciascuno composto da 7 bambini, in un percorso sensoriale e inclusivo all’interno del Roseto di BAM – Oasi degli Insetti e delle Farfalle, un giardino nel cuore della città che vanta 120 rose di 90 specie differenti, pensato per favorire la biodiversità e l’educazione ambientale. Grazie a guide e materiali facilitati, tra cui mappe-gioco, stimoli visivi e attività accessibili anche ai bambini con disabilità intellettiva, preparati dagli educatori de L’abilità, i partecipanti scopriranno i segreti di questo angolo profumato del parco: dalle piante nutrici agli hotel per insetti, tra forme, colori e profumi da esplorare con tutti i sensi.

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Riccardo Catella e L’abilità, avviata già nel 2008 con progetti di inclusione sociale dedicati in particolare a bambine e bambini all’interno degli spazi verdi pubblici della città.

“Gli Esploratori di Rose” si inserisce nel programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, come parte di Museo per tutti, servizio nazionale ideato dall’associazione nel 2015 per rendere i musei e i luoghi di cultura accessibili alle persone con disabilità intellettiva, attraverso percorsi guidati, materiali inclusivi e occasioni di esperienza condivisa.

La partecipazione è gratuita (durata: 30/40 minuti), con prenotazione obbligatoria – posti limitati: https://bam.milano.it/eventi/gli-esploratori-di-rose/

L’abilità Onlus

È un’associazione onlus fondata nell’ottobre del 1998 a Milano da un gruppo di genitori di bambini con disabilità e da operatori. L’abilità onlus supporta i genitori di bambine e bambini con disabilità con una rete di centri specializzati in riabilitazione, educazione e gioco. Ogni anno, circa 200 bambini e le loro famiglie frequentano i 9 servizi presenti nelle 5 sedi dell’associazione a Milano, gestiti da figure professionali specializzate nell’ambito della disabilità infantile. Inoltre, a livello nazionale, si occupa di accessibilità intellettiva grazie a iniziative come Museo per tutti.

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA, è attiva dal 2005 con la missione primaria di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e degli spazi pubblici urbani. Nel corso degli ultimi 20 anni ha sviluppato una serie di programmi civico-culturali e di ricerca dedicati alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.

Dal 2012, con il programma MiColtivo, Orto a Scuola, la Fondazione promuove i valori dell’educazione ambientale e di una corretta e sana alimentazione nelle scuole pubbliche cittadine attraverso la realizzazione di orti didattici all’interno dei cortili scolastici, prevedendo una riqualificazione di questi spazi verdi.

Da luglio 2019, grazie ad un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA la Fondazione Riccardo Catella, con il progetto BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, diventa responsabile della gestione, della sicurezza, della manutenzione e del programma culturale del parco pubblico di Portanuova – quartiere simbolo di innovazione e primo al mondo ad aver ottenuto la doppia certificazione di sostenibilità LEED® e WELL® for Community.

Redazione