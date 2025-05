ARIM Running Kiss il 17 giugno al Parco Sempione Milano

ANLAIDS LOMBARDIA AL PARCO SEMPIONE DI MILANO

martedì 17 giugno 2025 dalle ore 19.00

in collaborazione con APE Milano

ARIM Running Kiss, la staffetta che fa battere il cuore!

Con un bacio si passa il testimone, si abbatte il pregiudizio, si esprime amore e felicità.

Una corsa aperta a tutti: per chi corre, per chi cammina e per chi soprattutto vuol fare del bene sostenendo Anlaids Lombardia Ets.

Sono aperte le iscrizioni per ARIM, una corsa intorno all’Arena Civica di Milano, un’occasione di festa e di musica, un appuntamento di incontro e informazione dedicato al benessere, alla prevenzione, una raccolta fondi per combattere HIV e infezioni sessualmente trasmissibili grazie ad Anlaids Lombardia Ets.

ARIM si conferma con la formula Running Kiss, perché il bacio è uno dei simboli della lotta all’HIV, ha rappresentato la battaglia contro lo stigma oltre a essere un segno di vicinanza, di amore e felicità. Durante la serata, oltre alla corsa, musica, informazione e l’offerta gratuita di test HIV e HCV (Epatite C).

ARIM è anche una raccolta fondi per sostenere i progetti di Anlaids Lombardia che da oltre trent’anni si dedica a promuovere la cultura della prevenzione e l’educazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), oltre a sostenere persone con fragilità e supportare la ricerca scientifica.

LE REGOLE DI ARIM

– iscrizioni sul sito www.aidsrunninginmusic.com

– la corsa: 4 giri dell’Arena Civica

– il testimone: si passa dandosi un bacio

– le squadre: 4 partecipanti (iscritti in gruppo o singolarmente)

– la partecipazione ad ARIM è gratuita (gradita una donazione a favore di Anlaids Lombardia Ets)

COSA OFFRE ARIM

– una t-shirt e un pettorale personalizzato

– una squadra per chi si iscrive singolarmente

– informazione

– nuovi amici

– musica e street food con APE Milano

PERCHÉ RUNNING KISS

Il bacio più famoso risale al 1991, un’epoca in cui le discriminazioni e lo stigma erano la normalità: per dimostrare che l’infezione non era trasmissibile per via orale l’immunologo Fernando Aiuti baciò Rosaria Iardino, attivista e persona con HIV. La foto di quel bacio fece il giro del mondo, abbattendo pregiudizi e ignoranza.