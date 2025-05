Bollate. Notturni di Villa Arconati, arriva anche la mostra sui 40 anni del Festival

Giovedì 5 e venerdì 6 giugno 2025 Villa Arconati – Castellazzo di Bollate (MI) si trasforma in un mondo sospeso tra fiaba e realtà grazie a “Alice nel Giardino delle Meraviglie”, un evento immersivo e onirico che segna l’arrivo, per la prima volta, dei Notturni di Musicamorfosi nei giardini e nelle sale della villa.

Un’esperienza site-specific unica, in cui musica, performance, natura e suggestioni fiabesche si fondono in un viaggio straordinario ispirato ai personaggi di Lewis Carroll: Alice, il Bianconiglio e molti altri prenderanno vita tra luci, suoni ed emozioni.

Ma non è tutto. Nell’ambito della manifestazione, sarà allestita una mostra a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Bollate, in occasione dei 40 anni di musica in Villa Arconati, un percorso visivo emozionante. Manifesti storici dal 1987, memorabilia e fotografie dei concerti e dei backstage degli artisti più significativi, proiezioni video dagli archivi RAI. Una narrazione visiva d’impatto per ripercorrere la storia di un Festival che ha contribuito a scrivere la storia musicale del nostro territorio.

“Il Festival vuole sempre più essere una esperienza che va oltre il semplice concerto – ha detto l’Assessore alla Cultura e Pace Lucia Albrizio. Un’immersione di sensazioni ed emozioni sollecitate da suoni, luci e vibrazioni vissute in un giardino magico, quello di Villa Arconati, che permetterà di vivere un momento speciale. È questo un nuovo passo che svela l’anima del Festival. Per questo abbiamo voluto arricchire ulteriormente questa esperienza emotiva con una mostra che svela la bellezza dei tanti concerti e dei momenti che hanno costellato i primi 40 anni del Festival e che ci porterà a sognare il suo futuro”.

Scopri il programma e i dettagli sul sito di Villa Arconati

https://www.villaarconati-far.it/ITA/events/notturni-e-tramonto-a-villa-arconati_471_C5.aspx