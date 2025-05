BRESCIA, RIAPRE LA STRADA SP67 TRA REZZATO E CASTENEDOLO. ASSESSORE TERZI: DA REGIONE MEZZO MILIONE DI EURO

(MI-LORENTEGGIO.COM) Rezzato/BS, 21 maggio 2025 – Torna percorribile la SP 67, Castenedolo-Virle Tre Ponti, dopo la chiusura effettuata per consentire lavori di manutenzione straordinaria.

L’intervento ha richiesto un impegno economico di circa 700.000 euro, di cui 500.000 euro stanziati da Regione Lombardia e il rimanente messo a disposizione dalla Provincia.

I lavori si erano resi necessari tra Rezzato e Castenedolo, dove si è provveduto a consolidare e rinforzare una parte di muro del canale che presentava alcune criticità, con rifacimento anche di un tratto delle barriere di sicurezza. L’intervento, completato in meno di tre mesi, come da cronoprogramma, ha messo a punto anche il rifacimento della pavimentazione stradale per un tratto di circa 800 metri.

ASSESSORE TERZI: IMPEGNO PER IL TERRITORIO – “Regione Lombardia – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – per le annualità 2024 – 2026 ha stanziato 50 milioni di euro da destinare alle province per interventi finalizzati a migliorare i collegamenti su scala regionale, preservare e incrementare la funzionalità della rete viaria, ridurre la congestione stradale e aumentare la sicurezza della circolazione. Di queste risorse, per la Provincia di Brescia sono finanziati 13 interventi con un contributo regionale di 8,5 milioni di euro, su un costo complessivo di circa 14 milioni di euro, per realizzare interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza nelle strade, così da garantire una rete infrastrutturale sicura ed efficiente. Interventi come quello realizzato sulla SP 67 confermano il sostegno concreto di Regione alle necessità dei territori per garantirne accessibilità e vivibilità”.

“La percorribilità in sicurezza della nostra rete viaria – sottolinea il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini – resta imprescindibile per la Provincia di Brescia. È un impegno ad ampio raggio che riguarda grandi arterie stradali, così come quelle più piccole, ma particolarmente battute e, quindi, strategiche per i collegamenti tra comuni limitrofi e con la rete aria maggiore, come nel caso della SP67. Un impegno che la Provincia intende mantenere, a tutela dei cittadini e dei loro spostamenti”.

“Il contributo della Regione è stato fondamentale – evidenzia il consigliere provinciale delegato alle Strade, Paolo Fontana – per realizzare un’opera ormai divenuta improcrastinabile, a causa dell’ammaloramento della sede stradale, che rendeva pericolosa la percorribilità di questo tratto della Provinciale. Dopo qualche settimana di disagi per i cittadini, oggi restituiamo una strada rimessa in sicurezza”.

A questo link foto della strada, libera da diritti e scaricabile gratuitamente.

Redazione