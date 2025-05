Ceriano – GIORNATA ECOLOGICA

Una giornata dedicata alla cura e all’attenzione del nostro paese, per stare insieme e per riflettere sull’importanza del rispetto per l’ambiente.

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 21 maggio 2025.

Domenica 25 maggio 2025

La giornata si svolgerà in collaborazione con Pro Loco Ceriano Laghetto, iBBQ Italia Aps, Comitato Genitori e Parco delle Groane.

Ore 9.15 – ritrovo presso il parcheggio della Scuola Media “A. Moro” e inizio raccolta;

Ore 12.30 – trasferimento alla “Collina delle Meraviglie” per il pranzo;

Ore 14.00 premiazione “squadre raccolta”.

Per i ragazzi che partecipano alla raccolta, pranzo gratuito con risotto, acqua e dolce.

Per gli adulti possibilità di pranzare con menù a pagamento con risotto e/o panino.

Durante la giornata intrattenimento per grandi e piccini con giochi, attività e laboratori sul riciclo!

Si ringrazia per la collaborazione: Brianzacque, Gelsia Ambiente, Ecolandia APS, Protezione Civile di Rovello Porro e Parco delle Groane.

