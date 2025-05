Emissione francobolli “Rievocazioni storiche”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2025. Poste Italiane comunica che oggi 21 maggio 2025 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy otto francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicati alle rievocazioni storiche: Palio di Siena, Palio di Asti, Palio dei Normanni di Piazza Armerina, Giostra del Saracino di Arezzo, Giostra della Quintana di Foligno, Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, Palio di Legnano, Palio del Golfo della Spezia,relativi al valore della tariffa “B” pari a 1.30€ per ogni francobollo.

Tiratura: centomilatrentacinque esemplari per ogni francobollo e centomila foglietti.

Fogli: quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti:

Palio di Siena, a cura del Comune di Siena e del Consorzio per la Tutela del Palio e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A;

Palio di Asti, a cura della classe 5A a.s. 2024-205 del Liceo Artistico “B. Alfieri” di Asti e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A;

Palio dei Normanni di Piazza Armerina, Maria Carmela Perrini;

Giostra del Saracino di Arezzo, Giostra della Quintana di Foligno, Palio di Legnano, Fabio Abbati;

Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, Matias Hermo;

Palio del Golfo della Spezia, Tiziana Trinca.

Vignette:

Palio di Siena, riproduce un frame del manifesto realizzato dall’illustratore Dario Neri nel 1928 per il Palio di Siena, storica “Festa di Popolo” in cui le diciassette Contrade di Siena si sfidano, due volte l’anno, in una corsa di cavalli che si svolge nella famosa Piazza del Campo.

Completa il francobollo la legenda “IL PALIO DI SIENA”,

Palio di Asti, raffigura, in grafica stilizzata, torri e mura rappresentative della città di Asti affiancate a un cavallo in corsa con il suo fantino che concorre al Palio di Asti, manifestazione considerata tra le più antiche d’Italia con i suoi750 anni.

Completano il francobollo le legende “PALIO DI ASTI” e “DAL 1275”.

Palio dei Normanni di Piazza Armerina, rievocazione storica medioevale in costume di un episodio storico accaduto circa mille anni fa, che va in scena nei giorni 12,13 e 14 agosto a Piazza Armerina, nel cuore della Sicilia. Sullo sfondo svetta la Cupola della Cattedrale di Maria Santissima delle Vittorie a cui è dedicato lo storico Palio le cui origini risalgono al XVII secolo.

Completano il francobollo le legende “PALIO DEI NORMANNI” e ”PIAZZA ARMERINA”.

Giostra del Saracino di Arezzo, riproduce un particolare del manifesto della Giostra del Saracino di Arezzo, opera dell’artista Vittorio Novarese del 1934, raffigurante il cavaliere aretino con il vessillo della città, immagine iconica e tradizionale di questa storica rievocazione della città toscana. Sullo sfondo è ripetuto a tappeto un cavaliere ispirato al manifesto, mentre, a sinistra, è riprodotto il logo della manifestazione.

Completa il francobollo la legenda “AREZZO”.

Giostra della Quintana di Foligno, raffigura un particolare del sontuoso corteo storico in costumi barocchi che precede la Giostra della Quintana di Foligno, una delle più importanti rievocazioni storiche dell’Umbria e dell’Italia che ripropone, due volte l’anno a giugno e a settembre, un antico torneo cavalleresco seicentesco. In alto, a destra, è riprodotto il logo della Giostra.

Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, raffigura un cavaliere dei sei sestieri, ciascuno rappresentante di un quartiere di Ascoli Piceno, che danno vita a una gara di destrezza e abilità durante la Giostra della Quintana lanciandosi al galoppo con una lancia per colpire il bersaglio del saraceno. Sullo sfondo s’intravede il pubblico in costumi medioevali. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo della manifestazione.

Palio di Legnano, raffigura un carroccio trainato da sei buoi bianchi che ospita, sul piano, l’altare con la Croce di Ariberto, tre figuranti in vestiti religiosi e sei musici con chiarine. Il carroccio è scortato dai fanti ed è seguito dalla compagnia della morte formata da cavalieri in costume guidati dal loro capitano. A sinistra, è presente il logo del Palio.

Palio del Golfo della Spezia, raffigura la simbologia della storica gara remiera del Palio del Golfo della Spezia che va in scena nelle acque antistanti la passeggiata a amare del capoluogo ligure, da 100 anni evento catalizzatore della prima domenica di agosto. A destra, svetta il gonfalone del Palio e, in primo piano, sventolano le tredici bandiere rappresentative delle rispettive borgate marinare che attualmente partecipano alla storica competizione. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo del centenario del palio, una prua che fende le onde con le stelle ed i colori delle tredici borgate.

Completano ciascun francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Foglietto

Bozzetto a cura di Fabio Abbati.

La vignetta raffigura dei particolari di stendardi, al centro sullo sfondo la forma della penisola italiana, i dentellati offrono un ideale viaggio filatelico e storico lungo l’Italia tra le più importanti e rappresentative manifestazioni storiche folkloristiche.

Completa il foglietto la legenda “RIEVOCAZIONI STORICHE”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile per tutti i francobolli presso l’ufficio postale di Roma V.R..

l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it

E’ stata realizzata una cartella filatelica contenente il foglietto, otto cartoline affrancate ed annullate e il bollettino illustrativo. Prezzo 30€.

Redazione