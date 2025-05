Fair Play – Olimpiadi della Cultura: incontro con Gianfelice Facchetti, Elio, Renato Sarti e Marco Riva, presidente del CONI Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Rho, 21 maggio 2025. Lunedì 26 Maggio, alle ore 21.00, il Teatro Civico di Rho, in piazza Jannacci 1, accoglierà un dialogo a più voci che vedrà al centro dell’attenzione “Sport e Cultura: un progetto di inclusione e benessere”. Sono i temi del progetto Fair Play, che verrà presentato alla cittadinanza in una serata a ingresso gratuito (prenotazioni all’indirizzo email territorio@teatrodellacooperativa.it)

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Rho Andrea Orlandi e della assessora alla Cultura Valentina Giro, di Maria Antonia Triulzi, presidente Csbno, e di Pieraldo Lietti, direttore Csbno, saranno protagonisti della serata l’attore e regista Gianfelice Facchetti, in dialogo con Marco Riva, presidente Coni Lombardia; Elio (al secolo Stefano Belisari), frontman del gruppo Elio e le Storie Tese; Renato Sarti, direttore del Teatro della Cooperativa, e Fiorenzo Grassi, presidente Fondazione Teatro Civico Rho.



Fair Play è un Progetto di Teatro della Cooperativa di Milano e Csbno, sostenuto da Regione Lombardia attraverso il bando Olimpiadi della Cultura, che mira a sottolineare quanto sia cruciale il connubio tra sport e cultura per lo sviluppo armonioso della società. Lo sguardo è rivolto alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e ai loro riflessi sul territorio. Durante la serata, gli interventi si alterneranno a momenti di riflessione e a contributi artistici che rispecchiano lo spirito del progetto: un’occasione per vedere come l’arte e lo sport possano collaborare per creare un impatto positivo nella comunità.

La rete territoriale è molto ampia: dal CONI alla Cittadella degli Archivi di Milano Niguarda, dai Frigoriferi Milanesi (ex palazzo del Ghiaccio di Milano) ai due Teatri sino alla rete delle biblioteche Csbno del Nord Ovest di Milano, ma anche al CIP Comitato Italiano Paralimpico e al CSI – Centro Sportivo Italiano. L’incontro del 26 maggio nella sala di piazza Jannacci sarà anche l’occasione per presentare il programma di appuntamenti del progetto Fair Play: lo sport sarà motore e spunto di riflessione per analizzare le prossime sfide della comunità.

Si parlerà di sfide, di coraggio, di superamento delle difficoltà fisiche, di accettazione delle fragilità. Fair Play prevede spettacoli e reading nelle biblioteche della rete e nello spazio Carroponte di Frigoriferi milanesi; visite guidate nell’ex palazzo del Ghiaccio che ha ospitato una delle piste di pattinaggio coperte più grandi d’Europa. Frigoriferi Milanesi ospiterà presentazioni di libri a tema sportivo, reading e letture con accompagnamento musicale. Una mostra fotografica e di materiale visuale e documentaristico con al centro lo sport è in programmazione al Centro Civico Agorà e in altre biblioteche della rete Csbno, in collaborazione con la Cittadella degli Archivi di Milano. Giovani poeti e poetesse under 30 si sfideranno sul palco presentando testi originali sul concetto di sfida/competizione/fair play. Si attiverà una collaborazione con la Lips (Lega Italiana Poetry Slam) e Slam Factory. La serata conclusiva del contest si terrà in uno dei Luoghi della Cultura del territorio o negli spazi disponibili del Teatro della Cooperativa. A Milano, nel quartiere Niguarda, si organizzeranno dieci workshop gratuiti di due ore dedicati a 10/15 giovani under 25 con focus sullo sport come rappresentazione teatrale contemporanea, nel contempo mitologica ed epica.



Il Teatro della Cooperativa produrrà un nuovo spettacolo scritto e curato da Gianfelice Facchetti che sarà inserito nella stagione 2025/2026 del Teatro della cooperativa, in una rassegna dedicata ai temi olimpici e al fair play sportivo.



