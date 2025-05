GALLARATE – TENTA DI GETTARSI NEL VUOTO DAL CAVALCAVIA, SALVATO DALLA PATTUGLIA DELLA SQUADRA VOLANTE

(mi-lorenteggio.com) Gallarate, 21 maggio 2025 – Nel pomeriggio dello scorso 12 maggio, la Polizia di Stato di Gallarate ha salvato la vita di un trentaduenne gallaratese, impedendogli di gettarsi nel vuoto da un cavalcavia.

la Centrale Operativa della Questura di Varese ha ricevuto la segnalazione della presenza di un giovane uomo con probabili intenzioni suicide sul cavalcavia della “Mornera”, nell’omonima via di Gallarate. la Volante del Commissariato cittadino è pertanto intervenuta immediatamente sul posto.

Gli agenti hanno visto l’uomo proprio mentre stava scavalcando il guard-rail, con il chiaro intento di gettarsi dal ponte che sovrasta la ferrovia. Raggiunto di corsa il giovane, lo hanno afferrato per le braccia proprio un attimo prima che lo stesso che si lanciasse nel vuoto, riuscendo, senza non poca fatica, a riportarlo sulla sede stradale, salvandogli la vita.

Il soggetto, nonostante l’intervento dei poliziotti, ha cercato in tutti i modi di divincolarsi per raggiungere nuovamente l’estremità del ponte e lanciarsi nel vuoto, tanto che gli stessi, in attesa dell’intervento dei sanitari, si sono visti costretti a contenerlo, immobilizzandogli braccia e gambe con le fasce in dotazione. Pur trovandosi immobilizzato, il giovane ha cercato ancora di farsi del male colpendo l’asfalto con la testa.

Il trentaduenne è risultato essere in cura al CPS di Gallarate per problemi di natura psichica e già negli anni passati aveva tentato di togliersi la vita, ingerendo delle sostanze velenose. Affidato alle cure del personale del 118, è stato trasportato presso il locale pronto soccorso, per il successivo ricovero presso il reparto di psichiatria.

Redazione