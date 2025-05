ILPRA spa – Storia di una eccellenza Lomellina

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 21 maggio 2025- Proseguendo con il focus che ha caratterizzato l’annata rotariana presieduta da Antonio Gaggianesi, incentrato sulla celebrazione e promozione delle eccellenze del territorio lomellino, si è tenuto l’intervento di Maurizio Bertocco, proprietario di ILPRA S.p.A. Il 16 maggio, presso il ristorante Ludovico il Moro della Sforzesca, Bertocco ha condiviso con i presenti la sua storia imprenditoriale e quella della sua azienda, quotata in Borsa dal 2019.

ILPRA è attiva nella produzione di macchine per il confezionamento da 70 anni ed è stata pioniera in quello che possiamo considerare il packaging moderno. La guida dell’azienda è passata dal suocero a Maurizio e, in futuro, sarà affidata al figlio Stefano Bertocco. La tecnologia del packaging consente di creare contenitori non permeabili grazie all’immissione di azoto al posto dell’aria, il che impedisce la proliferazione batterica e permette la conservazione degli alimenti, riducendo drasticamente o addirittura eliminando la necessità di conservanti.

Durante l’interessante esposizione, sono emerse diverse considerazioni, tra cui il fatto che l’Italia è leader mondiale nel settore delle macchine da confezionamento, con il 60% della produzione globale riconducibile al nostro paese. È stato anche sottolineato come, nonostante le critiche nei confronti della plastica, al momento non esistano valide alternative e come un packaging adeguato possa influenzare significativamente le scelte dei consumatori.

Dopo aver ipotizzato il suo ingresso in Borsa nel 2017, ILPRA ha realizzato questa ambizione seguendo alcune azioni necessarie per essere accettata nel mondo degli investimenti. Oggi, con soli 300 dipendenti, l’azienda vanta un fatturato annuo di 70 milioni di euro e numerose filiali all’estero.

Quali consigli può dare Bertocco a chi sta considerando di seguire un percorso simile a quello di ILPRA? Innanzitutto, è fondamentale costruirsi una solida credibilità, in grado di favorire vantaggiosi rapporti con le banche e i potenziali investitori. È importante avere visibilità positiva e adottare una strategia pragmatica e realizzabile. Sebbene tutto ciò possa sembrare semplice, l’esperienza e la serietà sono le basi fondamentali per realizzare anche i sogni più ambiziosi.

