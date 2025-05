(mi-lorenteggio.com) Arcore, 21 maggio 2025 – Stamane, intorno alle ore 10.30, all’incrocio tra viale Monte Rosa e viale San Martino, una donna di 72anni, mentre era in sella alla sua bici, è stata investita da un camion, riportando un grave trauma cranico. Soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza e di un’automedica e da quello dell’elisoccorso, la ferita, dopo esser stata stabilizzata e stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

V. A