Incidente nella notte a Milano: perde il controllo della moto e muore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2025 – Questa notte, alle ore 3.25, in via Marco d’Agrate all’incrocio per Cassano, un 20enne, di origine libica, ha perso il controllo della propria moto, finendo contro il palo di un semaforo, riportando gravissime ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Oro e da un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduto.

Stando ad una ricostruzione, l’uomo era a bordo di una moto scooter T-Max quando in via Ortles, avrebbe visto una Volante della Polizia e ha svoltato sulla destra, probabilmente per evitare un possibile controllo. Una volta girato, il giovane ha accelerato perdendo il controllo del mezzo.

Redazione