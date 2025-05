Monza-Brianza per la consapevolezza ambientale con la sigla del protocollo d’intesa tra Plastic Free e BrianzAcque

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 maggio 2025 – È stato ufficialmente siglato un protocollo d’intesa tra Plastic Free Onlus e BrianzAcque. L’accordo dà il via a una collaborazione strategica finalizzata a contrastare l’inquinamento da plastica e microplastiche e promuovere azioni concrete di tutela ambientale sul territorio della provincia di Monza e Brianza

Plastic Free, associazione attiva in tutta Italia nella lotta all’inquinamento da plastica, e Brianzacque, gestore pubblico del servizio idrico integrato, lavoreranno fianco a fianco per realizzare una serie di iniziative condivise: campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, attività di volontariato ambientale, progetti educativi per le scuole e promozione dell’uso consapevole dell’acqua di rete in alternativa alle bottiglie di plastica.

“La firma segna l’inizio di un percorso comune con un’azienda riconosciuta come un’eccellenza pubblica nel settore idrico – dichiara Andrea Barcellesi, referente provinciale Plastic Free Onlus – La protezione delle risorse naturali e la riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente passano anche attraverso alleanze come questa, che mettono in rete competenze, territorio e comunità”.

Un primo passo in questa direzione è già stato compiuto lo scorso aprile con la partecipazione attiva all’eco-festival di Brugherio, dove BrianzAcque è stata sponsor dell’evento Plastic Free. Da qui si svilupperanno nuove tappe di un cammino comune che punta a far crescere la consapevolezza ambientale, anche attraverso l’organizzazione di eco-event plastic free, momenti formativi, installazioni informative e campagne contro la dispersione di rifiuti.

“La tutela dell’ambiente e delle risorse naturali – aggiunge Enrico Boerci, Presidente e AD di BrianzAcque – è parte integrante della nostra missione. Con la firma di questo protocollo, rafforziamo il nostro impegno per una transizione ecologica concreta e partecipata, accanto a un partner autorevole come Plastic Free. Insieme vogliamo promuovere una cultura dell’acqua pubblica, libera dalla plastica monouso, e accompagnare i cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilità. La sostenibilità, per noi, non è solo una visione: è un’azione quotidiana fatta di scelte, investimenti e collaborazioni virtuose sul territorio”.

BrianzAcque S.r.l. è l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza. Partecipata e controllata da 55 Comuni soci e dalla Provincia MB, si occupa dell’intera filiera dell’H2O: acquedotto, fognatura, depurazione. Ogni anno, porta nelle case e nelle aziende del territorio oltre 100 milioni di metri cubi di acqua, colletta i reflui di scarico e li restituisce puliti all’ecosistema dopo un complesso processo di depurazione. Si prende cura del mantenimento, del miglioramento e dell’innovazione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture. Con investimenti sempre crescenti e l’uso di tecnologie innovative tra le più avanzate, è impegnata a promuovere il benessere nella comunità in cui opera. Attraverso questo protocollo, rafforza ulteriormente il proprio impegno per l’ambiente, affiancando all’eccellenza gestionale anche una forte vocazione alla responsabilità sociale e ambientale.

