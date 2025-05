Pd: “Inaccettabili i tagli di Salvini alle province lombarde per finanziare il Ponte”

“Il governo Meloni e il Ministro Salvini continuano a penalizzare i territori e i cittadini lombardi. Il taglio del 70% dei fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali è un atto gravissimo che colpisce tutte le province della Lombardia. Un taglio da milioni di euro che si tradurrà in strade più insicure, collegamenti più difficili e un danno enorme per lo sviluppo locale e per la sicurezza. Non è credibile la destra locale che si accorge solo oggi del disastro, quando il Partito Democratico l’aveva già denunciato da tempo.

Il governo sta svuotando le casse degli enti locali per finanziare la propaganda di Salvini e il progetto del Ponte sullo Stretto. È l’ennesima dimostrazione di un disegno politico miope e dannoso, che scarica sui cittadini le scelte sbagliate del governo. Il Partito Democratico continuerà a battersi in tutte le sedi istituzionali per difendere i diritti delle comunità locali. Chiediamo che le risorse tornino subito ai territori. Le province lombarde meritano investimenti, non tagli. Salvini si assuma la responsabilità di questa vergogna e abbia il coraggio di invertire la rotta, restituendo ai territori quanto gli è stato tolto. Rinunci alla propaganda e cominci, almeno una volta, a governare nell’interesse reale dei cittadini”.

Così le deputate lombarde del Partito Democratico Silvia Roggiani, segretaria regionale Pd Lombardia, e Antonella Forattini.