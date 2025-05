SERVIZI CIVICI. MILANESI DAL PRIMO GIORNO, L’INIZIATIVA NEI MUNICIPI PER FESTEGGIARE LE NUOVE CITTADINANZE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2025 – Si chiama “Milanesi dal primo giorno. Festeggiamo le cittadinanze del nostro Municipio” l’iniziativa promossa da Comune e Municipi, per festeggiare le nuove cittadine e i nuovi cittadini italiani.



Dal 26 maggio al 2 giugno si terranno nove cerimonie pubbliche, all’interno di altrettante sedi designate dalle amministrazioni decentrate, per celebrare i valori dell’accoglienza e dell’integrazione insieme alle donne e agli uomini che hanno aspettato anni per raggiungere il traguardo della cittadinanza, ma che la città di Milano ha accolto fin dall’inizio, facendo il possibile per farli sentire milanesi dal primo giorno.



Durante l’incontro, alle persone invitate verrà consegnata una copia della Costituzione italiana, simbolo di diritti, doveri e valori condivisi, e saranno presentati i principali servizi, spazi e opportunità presenti nel proprio Municipio di appartenenza. Sarà un’occasione per conoscersi, condividere esperienze e valorizzare il contributo di ogni cittadina e cittadino alla costruzione di una Milano sempre più democratica, aperta e partecipata.



L’Amministrazione, per la fase organizzativa delle cerimonie, si è avvalsa del supporto dell’Associazione Ciessevi Milano, una realtà quotidianamente impegnata nei quartieri a promuovere e sostenere la cultura della cittadinanza attiva e del volontariato, pilastri di comunità coese e solidali, che costruiscono legami di appartenenza attraverso l’impegno e la cura verso i beni comuni.



Il calendario delle iniziative

Municipio 1 – 29 maggio, ore 17.30 – Sala Consiliare, via Dogana 2

Municipio 2 – 29 maggio, ore 18.30 – Sala Consiliare, viale Zara 100

Municipio 3 – 27 maggio, ore 17.30 – Sala Consiliare, via Sansovino 9

Municipio 4 – 26 maggio, ore 18 – Sala Consiliare, via Oglio 18

Municipio 5 – 29 maggio, ore 18.30 – Sala Consiliare, viale Tibaldi 41

Municipio 6 – 2 giugno, ore 17 – Area verde attrezzata, via Giambellino 12

Municipio 7 – 26 maggio, ore 18 – SpazioTeatro89, via Fratelli Zoia 89

Municipio 8 – 27 maggio, ore 18 – Sala Consiliare, via Quarenghi 21

Municipio 9 – 29 maggio, ore 18.30 – Casa della Memoria, via Confalonieri 14