A LEGNANO DUE SPECIALI ANNULLI FILATELICI PER IL PALIO 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2025 – In occasione dell’849° anniversario della storica Battaglia di Legnano, Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni con due speciali annulli filatelici.

L’iniziativa, curata dalla Famiglia Legnanese e dalla Fondazione Palio di Legnano con l’obiettivo di mantenere un duraturo ricordo dell’evento di rievocazione storica, si svolgerà domenica 25 maggio in via Matteotti 3 e in Piazza San Magno 9 a Legnano.

Poste Italiane sarà presente all’evento con due postazioni presso le quali sarà possibile richiedere l’annullo dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la sede della Famiglia Legnanese e dalle 09:30 alle 15:30 presso il Palazzo Comunale.

Gli annulli, nel formato tondo e in quello ovale orizzontale, rievocano la storica gara tra contrade. Il Palio di Legnano, fino al 2005 “Sagra del Carroccio”, è una festa tradizionale annoverata tra le manifestazioni storiche italiane. Si svolge a Legnano dal 1935 per commemorare l’omonima battaglia combattuta il 29 maggio 1176 nei dintorni della città tra le truppe della Lega Lombarda e l’esercito imperiale di Federico Barbarossa.

Presso la postazione di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori e l’emissione del 21 maggio dedicata alla serie tematica “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”: Palio di Legnano, di Siena, di Asti, dei Normanni di Piazza Armerina, del Golfo della Spezia, Giostra del Saracino di Arezzo, Giostra della Quintana di Foligno e di Ascoli Piceno, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane folder, cartoline, tessere e bollettini illustrativi selezionati e realizzati per l’occasione.

I timbri figurati, dopo l’utilizzo nella giornata del 25 maggio, saranno disponibili presso lo sportello filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i sessanta giorni successivi per poi essere depositati presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.