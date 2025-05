BENJI & FEDE ANNUNCIANO LE DATE DEL TOUR ESTIVO 2025

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2025 – BENJI & FEDE – il duo più amato d’Italia che ha battuto ogni record – annunciano le date, prodotte da Vivo Concerti, del TOUR ESTIVO 2025. La tournée inizierà da Augusta (SR) (domenica 18 maggio 2025 @ Piazza Castello), per proseguire a Massa Carrara (venerdì 11 luglio 2025 @ Carrara Fiere), Luco dei Marsi (AQ) (domenica 24 agosto 2025 @ Piazza Umberto I), Roma (mercoledì 17 settembre 2025 @ Roma Summer Fest) e si concluderà Milano (venerdì 19 settembre 2025 @ Kozel Carroponte).

I biglietti saranno disponibli su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 23 maggio 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 28 maggio alle ore 11:00.

Lo scorso anno Benji & Fede hanno registrato il tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano, con una data carica di emozioni ed energia, che ha lasciato il segno nei cuori dei fan. Ora tornano con il loro tour estivo, con la stessa passione e una scaletta ricca di successi.

6 album (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la versione limited edition ,“Good Vibes” e “Rewind”) e 6 numeri 1, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 miliardo di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri, di cui uno caso editoriale dell’anno, record di presenze negli store, e il loro singolo “Dove & Quando”, canzone dell’estate 2019 al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Questi sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione. A maggio del 2024 hanno annunciato la loro reunion, seguita dai singoli “Musica Animale” e “Estate Punk” , oltre che dal brano “Caro Amico” che precedono l’album REWIND uscito il 25 ottobre. A novembre sono stati protagonisti di un concerto evento al Unipol Forum di Milano per un live tutto esaurito da cui è stato tratto il video del singolo “Daisy”.

CALENDARIO DATE:

Domenica 18 maggio 2025 – Augusta (SR) @ Piazza Castello

Venerdì 11 luglio 2025 – Massa Carrara @ Carrara Fiere

Domenica 24 agosto 2025 – Luco dei Marsi (AQ) @ Piazza Umberto I

Mercoledì 17 settembre 2025 – Roma @ Roma Summer Fest

Venerdì 19 settembre 2025 – Milano @ Kozel Carroponte