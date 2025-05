CSI MILANO: TRE MILIONI DI ORE DI VOLONTARIATO PER LO SPORT CHE COSTRUISCE COMUNITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2025 – Altro che crisi dello sport in oratorio. Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano smentisce con i numeri ogni luogo comune e, con la presentazione del Bilancio Sociale 2024 che si è svolta questa mattina presso la Sala Colonne della sede del Banco PBM di Milano, dimostra come il modello educativo dello sport targato CSI sia oggi più che mai vitale, in espansione e capace di generare impatto sociale a 360 gradi.

Numeri che “parlano” da soli:

A Milano città c’è una società sportiva CSI ogni chilometro quadrato : 181 società su 181 km², un presidio sportivo capillare che fa della metropoli una vera “rete educativa a cielo aperto”.

: 181 società su 181 km², un presidio sportivo capillare che fa della metropoli una vera “rete educativa a cielo aperto”. Nella Città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza (188 comuni in totale), il CSI è presente con 437 società sportive, per una media di 2,3 società per comune.

(188 comuni in totale), il CSI è presente con 437 società sportive, per una media di 2,3 società per comune. Sono state donate più di 2.704.000 ore di volontariato nel 2024: 1.664.000 ore “sul campo” (allenamenti e partite) e 1.040.000 dietro le quinte (gestione, organizzazione). E secondo le stime, il totale reale supera i 3 milioni di ore .

nel 2024: 1.664.000 ore “sul campo” (allenamenti e partite) e 1.040.000 dietro le quinte (gestione, organizzazione). E secondo le stime, il totale reale supera i . 2640 squadre iscritte e 31.715 partite disputate nei campionati di calcio, basket e pallavolo: un record storico dal 1944 ad oggi.

e nei campionati di calcio, basket e pallavolo: un record storico dal 1944 ad oggi. 37.252 ore di formazione erogate a tecnici, dirigenti, arbitri e operatori sportivi, a testimonianza della qualità e serietà dell’attività formativa del comitato.

erogate a tecnici, dirigenti, arbitri e operatori sportivi, a testimonianza della qualità e serietà dell’attività formativa del comitato. 92.672 chilometri percorsi nel mondo per progetti di volontariato sportivo internazionale in Camerun, Congo, Zambia, Perù, Haiti, Bangladesh, Madagascar e altri paesi. In aumento anche i gemellaggi tra società sportive italiane e internazionali.

per progetti di volontariato sportivo internazionale in Camerun, Congo, Zambia, Perù, Haiti, Bangladesh, Madagascar e altri paesi. In aumento anche i gemellaggi tra società sportive italiane e internazionali. 725 ore di sport “dietro le sbarre” grazie al progetto carcere nei penitenziari di San Vittore, Monza e Beccaria. In campo squadre di calcio e volley, corsi formativi e una giornata speciale genitori-figli.

grazie al progetto carcere nei penitenziari di San Vittore, Monza e Beccaria. In campo squadre di calcio e volley, corsi formativi e una giornata speciale genitori-figli. 55.000 bambini e ragazzi coinvolti nelle attività estive , tra campi, giornate sportive e oratori estivi, grazie all’alleanza con FOM e partner come MILANOSPORT.

, tra campi, giornate sportive e oratori estivi, grazie all’alleanza con FOM e partner come MILANOSPORT. 148.578 tesserati , con un dato particolarmente significativo: il 40% è Under 16 . Lo sport giovanile non solo regge, ma cresce con forza.

, con un dato particolarmente significativo: il . Lo sport giovanile non solo regge, ma cresce con forza. 17.000 mq in piazza Duomo allestiti per celebrare gli 80 anni del CSI Milano. Una vera impresa simbolica: la più grande palestra a cielo aperto mai vista.

“Nell’immaginario collettivo – spiega Massimo Achini, presidente del CSI Milano – lo sport in oratorio è considerato ancora con simpatia, come un’esperienza di “Serie B”. Nulla di più falso. I numeri del 2024 dimostrano che oggi lo sport in oratorio è una delle eccellenze assolute del sistema educativo e sportivo del nostro territorio. Siamo un’associazione in crescita continua, sostenuta da un vero popolo: quello delle società sportive degli oratori e delle periferie, che ogni giorno produce bene educativo in quantità straordinaria. Il nostro obiettivo non cambia: fare dello sport uno strumento di educazione alla vita e di costruzione di comunità. È su questo terreno che vogliamo continuare a fare la differenza”.

“Sono felice di essere qui oggi perché il CSI mi ha accompagnato in tutto il mio percorso educativo, formativo e sportivo. – racconta Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano – grazie alle loro molteplici attività riescono a creare alleanze con un unico scopo, la formazione dei giovani non solo sportiva ma anche e soprattutto educativa. A Milano città c’è una società sportiva CSI ogni chilometro quadrato: 181 società su 181 km², un importante presidio sociale del CSI e dobbiamo nutrirlo sempre di più facendo sì che l’oratorio torni a essere percepito come un luogo educativo di Seria A così come merita”.