È online il nuovo e-commerce Trocellen: soluzioni isolanti di alta qualità per il fai-da-te

Milano, 22 maggio 2025 – Trocellen, punto di riferimento in Europa nella produzione di schiume reticolate di poliolefine, ha inaugurato il suo nuovo shop online dedicato ai materiali isolanti.

L’azienda opera a livello internazionale in ben 15 settori industriali attraverso 9 stabilimenti produttivi, impiegando circa 700 persone e offrendo oltre 5.000 soluzioni su misura per i clienti.

Lo shop online di Trocellen è stato sviluppato con l’intento di rendere accessibili anche ai clienti finali prodotti di alta qualità per il fai-da-te, acquistabili in modo semplice e diretto tramite e-commerce. L’iniziativa mira a soddisfare le necessità di un pubblico non professionale, che richiede quantitativi più contenuti rispetto al settore industriale.

L’efficienza energetica e il comfort domestico dipendono specialmente da un buon isolamento termico e acustico, spesso realizzabile anche con interventi fai-da-te. Per venire incontro a queste esigenze, Trocellen ha attivato il proprio portale e-commerce dedicato alla vendita di materiali isolanti fai-da-te. Qui gli utenti possono individuare con facilità le soluzioni più adatte alle proprie necessità, dopo aver consultato schede tecniche precise e dettagliate su ogni articolo.

E-commerce Trocellen: vasto assortimento di soluzioni isolanti fai-da-te

Lo shop online di Trocellen mette a disposizione un’ampia scelta di materiali isolanti termoacustici, pensati per soddisfare diverse esigenze. La piattaforma consente di ordinare facilmente numerosi prodotti con pochi click.

Sull’e-commerce è possibile trovare diversi prodotti, pensati per isolare pareti, soffitti, pavimenti, tubazioni degli impianti, cassonetti per le tapparelle, ecc., tra cui rotoli isolanti, pannelli flessibili, oltre a guarnizioni e nastri.

L’utilizzo di questi materiali favorisce un notevole aumento dell’efficienza energetica degli edifici, in quanto limita la dispersione termica durante la stagione invernale e impedisce il trasferimento del calore dall’esterno nei mesi estivi grazie all’isolamento.

Prodotti autoadesivi pensati per semplificare il fai-da-te

Un elemento particolarmente interessante nella gamma di prodotti offerti sullo shop di Trocellen è la presenza di materiali isolanti autoadesivi, progettati per rendere più semplici e rapide le operazioni di installazione.

Ad esempio è possibile trovare il TC Wall Insulation Plus, un pannello adesivo in polietilene espanso reticolato a celle chiuse, progettato per assicurare un’installazione semplice, veloce ed efficiente, anche per chi non è un esperto del settore.

Le soluzioni autoadesive semplificano l’isolamento termoacustico, eliminando la necessità di utilizzare colle, pennelli o altri strumenti. Questi materiali garantiscono un’ottima adesione su molteplici superfici, facilitando il fai-da-te.

L’impegno di Trocellen per la salvaguardia dell’ambiente

Le soluzioni dello shop online Trocellen uniscono qualità ottimale e prestazioni elevate, con un’attenzione alla sostenibilità ambientale: infatti lo scopo principale dei prodotti di Trocellen è l’isolamento termoacustico, che contribuisce in maniera positiva al rispetto dell’ambiente. Riducendo la necessità di riscaldamento e raffreddamento, infatti, si limita il consumo energetico e si diminuiscono le emissioni inquinanti. Questo comporta minori sprechi e favorisce una buona efficienza energetica negli edifici, migliorando comfort abitativo e sostenibilità complessiva delle strutture.

L. M.