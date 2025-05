I giovani della Lega di Rho in campo per la Giornata Regionale del Verde Pulito

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 maggio 2025 – La Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia, è un’occasione per dimostrare che la tutela dell’ambiente è un valore fondamentale della nostra identità, radicato nella storia della Lega e vissuto con concretezza dai nostri militanti, che si materializza nell’impegno per la salvaguardia dei paesaggi lombardi, delle tradizioni agricole e delle risorse naturali.

“Vogliamo dimostrare che l’ambiente è nostro – dichiara Andrea Pellegrini, referente Ambiente della Lega di Rho – di chi lo vive e lo ama davvero. Domenica 18 maggio, insieme ai ragazzi della sezione rhodense e al consigliere Christian Colombo, abbiamo trovato e pulito ben due punti di scarico illegali di rifiuti, localizzati sotto il cavalcavia tra Corso Europa e il Sempione in zona Pantanedo. In tutta la mattinata – spiega Pellegrini – abbiamo riempito diversi sacchi di spazzatura, per lo più plastica e sacchetti di macerie oppure sfalci, ma tra le sorprese ingombranti abbiamo un frigorifero e un materasso abbandonato. Tutto è stato sapientemente nascosto dagli incivili – afferma Pellegrini – ma purtroppo hanno trovato ragazzi che sanno dove cercare e come pulire.

Come Lega Rho – incalza Pellegrini – abbiamo portato all’attenzione del Comune almeno una decina di segnalazioni di abbandono di rifiuti solo in questa via, rimarcando il degrado incontrollato presente in molte zone delle periferie. Non smetteremo di fare la nostra attività di presidio del territorio – continua Pellegrini – ma auspichiamo che la nostra Giunta si attivi affinché chi scarica illecitamente sia identificato tramite fototrappole, multato e costretto a pulire. Istanze già proposte dalla Lega più volte ma finora rimaste nell’aria. Troppo facile predicare l’ambientalismo – sottolinea Pellegrini – ma senza agire in modo risoluto dove e quando serve per davvero.

La Giornata Regionali del Verde Pulito, che speriamo possa vedere anche il Comune di Rho tra gli aderenti, è il nostro modo di dire basta a questo pseudo-ambientalismo di facciata, quello delle sfilate di Greta Thunberg o delle chiacchiere dei salotti radical chic – ribadisce Pellegrini – che si limitano a postare hashtag o a fare prediche. Bisogna scendere in strada, guanti alla mano, per ripulire i nostri parchi, fiumi e quartieri – conclude Pellegrini – perché l’ambiente si difende con i fatti, non con le ideologie!”

Redazione