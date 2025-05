IAAPA – ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE ATTRAZIONI PERMANENTI SCEGLIE UN PRESIDENTE ITALIANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2025 – Il “Made in Italy”, già eccellenza riconosciuta a livello internazionale nella creatività, nell’enogastronomia e nel turismo, si consolida anche nel settore dei parchi divertimento e, più in generale, di tutta l’industria dell’intrattenimento per famiglie. Per la prima volta dal 1918, IAAPA – International Association of Amusement Parks and Attractions – la principale associazione di categoria che rappresenta il comparto delle attrazioni permanenti su scala mondiale, ha scelto di affidare la presidenza del proprio Comitato Direttivo all’Italia. Insignito dell’incarico è Massimiliano Freddi, professionista di spicco nel settore dei parchi divertimento e della formazione accademica, che porta con sé una solida esperienza maturata in contesti internazionali e imprenditoriali. Dirigente affermato e docente universitario di Marketing ed Experience Design, Freddi ha costruito una carriera all’insegna della visione strategica e dell’innovazione. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione per il mercato italiano di Disneyland Paris, per poi approdare alla direzione di Leolandia, contribuendo attivamente all’espansione del parco. Nel 2019 ha intrapreso la sfida imprenditoriale fondando Wonderwood, parco avventura sul Lago Maggiore di cui è tuttora Amministratore Delegato, cui ha fatto seguito nel 2025 Wonderwood Spina Verde, un secondo parco avventura situato nell’omonima area naturale protetta affacciata sul Lago di Como. Il suo profilo unisce capacità di leadership, competenze nella comunicazione e una forte vocazione per la formazione delle nuove generazioni, che Freddi continua a ispirare attraverso un approccio dinamico e orientato al futuro. “Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Freddi – che per la prima volta riconosce il valore e, ancor di più, il potenziale dell’Italia come protagonista globale di una filiera in continua espansione. Con la sua proposta di esperienze immersive, da vivere in prima persona, il comparto delle attrazioni risponde alla crescente esigenza di riconnettersi con ciò che è reale, autentico, umano, in un’ottica di digital detox. In questi luoghi straordinari, l’urgenza di restare connessi ai social o alle chat si dissolve naturalmente: il telefonino finisce in tasca, dimenticato, mentre a riempire occhi e cuore sono la meraviglia, la sorpresa e il coinvolgimento sensoriale. Oggi questo settore rappresenta uno dei motori vitali dell’economia turistica e culturale, ed è chiamato a innovare affrontando le sfide future con la creatività e l’ingegno che da sempre contraddistinguono il Made in Italy.”



NUMERI E OBIETTIVI



Con sedi operative a Orlando, Bruxelles, Dubai, Singapore, Shanghai, Città del Messico e Hong Kong, IAAPA è presente in più di 100 Paesi e rappresenta una rete di oltre 7.500 imprese, un universo eterogeneo che comprende, solo per citarne alcuni: musei, funivie panoramiche, centri di edutainment per famiglie, attrazioni naturalistiche, artistiche e culturali, parchi divertimento (tematici, acquatici, faunistici e avventura) e i principali fornitori e costruttori del settore. A livello europeo, i dati del Report IAAPA 2023 descrivono ricavi complessivi per 48,5 miliardi di euro, con 1,8 miliardi di visitatori e 455.000 occupati diretti; aggiungendo l’indotto, i ricavi salgono a 126,6 miliardi di euro e gli occupati a 870.000. In questo contesto, l’Italia si colloca al 4° posto, preceduta da Francia, Germania e Regno Unito, con un fatturato di 5,7 miliardi di euro – 14,4 con l’indotto – e 46.300 occupati diretti – 90.900 con l’indotto. “L’Italia ha un potenziale enorme – prosegue Freddi – potrebbe essere ai vertici delle classifiche IAAPA. È ora di superare certe resistenze culturali: tecnicamente, anche il Colosseo e gli Uffizi sono attrazioni. Offrono esperienze memorabili, coinvolgono il pubblico, suscitano emozioni, muovono flussi turistici. La differenza tra un parco a tema, una funivia panoramica o un museo iconico è nel linguaggio, non nella sostanza. Se vogliamo davvero parlare di experience economy, dobbiamo includere tutte le forme di attrazione che creano valore culturale, emotivo ed economico. L’Italia in questo senso ha un grande know-how che potrebbe condividere con il mondo e, viceversa, potrebbe trarre grande giovamento dallo studio e dalla condivisione di best practice internazionali”.

Da più di un secolo, IAAPA è un acceleratore formidabile per i suoi associati: fornisce strumenti concreti, formazione specializzata, benchmark globali e connessioni operative. Un know-how ancora più importante in un settore che si trova ad affrontare sfide significative, tra cui la trasformazione digitale, la sostenibilità, l’evoluzione delle aspettative dei visitatori e, non ultimo, la sistematica carenza di personale.



FOCUS SUI PARCHI DIVERTIMENTO



Tra gli asset strategici dell’industria delle attrazioni, i parchi divertimento si configurano come segmenti ad alto potenziale, capaci di generare valore in maniera crescente. In Italia, rappresentano oggi il 7% del fatturato complessivo del comparto, ma la traiettoria di sviluppo e il dinamismo degli operatori li rendono un osservato speciale per analisti e investitori. Il modello di riferimento resta quello codificato dai grandi player internazionali, con l’universo Disney quale paradigma evoluto in termini di integrazione del brand, design esperienziale e redditività su scala globale. “Il business nel settore dei parchi divertimento in Italia è in forte accelerazione. Cresce la domanda interna e internazionale, aumentano gli investimenti da parte degli operatori, si moltiplicano le collaborazioni tra imprese e creativi, migliora l’attenzione delle istituzioni. In questo scenario dinamico, si inseriscono le grandi tendenze destinate a plasmare il futuro: l’esigenza di creare esperienze immersive sempre più ricche, anche in collaborazione con marchi globali di forte impatto emotivo; l’integrazione continua di tecnologie intelligenti per elevare l’esperienza del visitatore e rendere più efficienti le operazioni e la logistica; la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e al ruolo sociale dei nostri progetti. Governare con lucidità queste trasformazioni sarà la chiave per realizzare gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti” – conclude Freddi. Secondo le stime IAAPA, a livello mondiale i parchi divertimento nel 2024 hanno generato un fatturato di circa 71,4 miliardi di dollari, con 1,1 miliardi di visitatori e 2,3 milioni di addetti. Nonostante l’attuale incertezza macroeconomica, le prospettive di sviluppo rimangono robuste: l’evoluzione del turismo esperienziale e la domanda di intrattenimento personalizzato proiettano il comparto verso una crescita che dovrebbe portare a 119 miliardi di dollari entro il prossimo decennio.



IAAPA – International Association of Amusement Parks and Attractions è la più grande associazione internazionale dedicata all’industria delle attrazioni permanenti. Fondata nel 1918, rappresenta oggi oltre 7.500 membri in più di 100 Paesi, tra cui musei, centri scientifici, resort, centri di edutainment per famiglie, parchi di divertimento e a tema, parchi acquatici, zoo, acquari, compagnie di crociera, produttori, fornitori e consulenti del settore. IAAPA unisce una comunità dinamica e diversificata di professionisti globali, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza, la sicurezza e l’innovazione nell’intera filiera. L’associazione supporta lo sviluppo del settore attraverso attività di formazione continua, certificazioni professionali, programmi educativi e strumenti di aggiornamento. IAAPA svolge inoltre un ruolo attivo nella rappresentanza istituzionale per tutelare e valorizzare gli interessi dell’intera industria delle attrazioni e organizza i principali eventi internazionali del comparto – tra cui IAAPA Expo, IAAPA Expo Europe e IAAPA Expo Asia – che rappresentano appuntamenti strategici per il networking, la presentazione di nuovi progetti e lo scambio di conoscenze. La sede centrale si trova a Orlando, in Florida, con uffici regionali a Bruxelles, Hong Kong, Shanghai, Città del Messico e Dubai.