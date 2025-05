L’impegno del Comune di Buccinasco per la zona di Robarello

I Settori Ambiente, Lavori pubblici e Polizia locale sono al lavoro per intensificare gli interventi e rispondere alle segnalazioni di disagio e degrado dei residenti. Dopo la lettera al Municipio 6 di Milano, il sindaco si è rivolto anche all’assessore Granelli e ai Carabinieri

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 maggio 2025 – Interventi periodici di pulizia nel parcheggio di via Mantegna, con aumento dei contenitori per i rifiuti e controlli serrati per assicurare il corretto smaltimento anche da parte degli esercizi commerciali della zona. Ulteriore presenza delle pattuglie della Polizia locale in tutta la zona del quartiere Robarello e di via Vigevanese. Interventi di manutenzione stradale con attenzione ai dissuasori di velocità in via Mulino e altre situazioni di eventuale pericolo per la circolazione.

I Settori Ambiente, Lavori pubblici e Polizia locale sono al lavoro per intensificare gli interventi e rispondere alle segnalazioni di disagio e degrado dei residenti della zona al confine con il Comune di Milano. Una zona che risente, purtroppo, della situazione di abbandono di via Molinetto di Lorenteggio, in particolare nell’ultimo tratto verde della via, affacciato sul Naviglio tra abitazioni di fortuna e presenza di persone senza fissa dimora.

“Ognuno deve fare la sua parte – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e noi certamente non ci tiriamo indietro. Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Buccinasco, in modo trasversale, è al lavoro per intensificare gli interventi: aumentano i controlli sugli esercizi commerciali, sia dal punto di vista della sicurezza sia per una migliore gestione dei rifiuti, e si aumenteranno i passaggi dell’azienda che cura la pulizia delle strade e dei parcheggi, migliorando contestualmente la manutenzione di alcune strade. Ma, come ho scritto giorni fa al presidente di Municipio 6 Santo Minniti e ribadito all’assessore Marco Granelli del Comune di Milano, serve un intervento anche al di là del Naviglio, per sanare il degrado della zona di via Molinetto di Lorenteggio, segnalato anche ai Carabinieri”.